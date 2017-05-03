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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Мозаика из России для храма-символа Белграда прибыла в Сербию

16:5103.05.2017
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© РИА Новости . Руслан КривобокПерейти в фотобанкХрам святого Саввы Сербского в БелградеХрам святого Саввы Сербского в Белграде
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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БЕЛГРАД, 3 мая – РИА Новости. Мозаичные панно для украшения храма Святого Саввы, крупнейшего в Белграде, доставлены в среду в Сербию из России, передает корреспондент РИА Новости.

Изготовленные российскими мастерами мозаичные образы для одной из крупнейших православных церквей в мире прибыли днем на специальном грузовике из Москвы. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич на церемонии встречи мозаик в Белграде отметил, что реализация проекта украшения храма сейчас находится на середине, и выразил большую благодарность Российской Федерации "от имени сербского правительства и от имени государства Сербия".

"Это не просто знак для нас сербов, что храм будет местом нашего единства и общности в будущем, но и того, что вечно будем поддерживать братство и дружбу с Российской Федерацией в эти неспокойные времена, когда нам друзья более чем необходимы", — заявил Дачич.

Мозаика весом в 10 тонн

Изображение "Вознесения Господня" площадью 1,23 тысячи квадратных метров и весом десять тонн было создано в мастерской народного художника России академика РАХ Николая Мухина. Монтаж панно в куполе храма предстоит объединенной команде российских и сербских специалистов.

"В течение месяца начнем работы, то есть, установку мозаики. Если Бог даст, а мы потрудимся, завершим все до конца 2019 года. И потрудимся закончить и алтарь, потому что он, как говорит владыка Черногорско-Приморский Амфилохий – сердце храма", — сказал Мухин.

Митрополит Амфилохий, который встречал мозаику во главе делегации Сербской православной церкви, поблагодарил руководство России и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По случаю прибытия мозаичных образов была проведен торжественный молебен.

Оформление купола

В конце августа представители России и Сербии подписали договор о пожертвовании четырех миллионов евро на оформление купола в храме Святого Саввы в Белграде российской компанией "Газпром нефть". В рамках проекта художники из России, Белоруссии и Сербии оформят мозаикой главный купол храма площадью свыше тысячи квадратных метров, а также другие архитектурные элементы.

Как сообщалось ранее, первая и вторая фазы создания мозаики будут завершены к 2019 году, когда будет отмечаться 800-летие автокефальности Сербской православной церкви.

Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего XX столетия со значительными перерывами.

Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле — знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. На очереди — внутреннее убранство храма.

Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.

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Религия и мировоззрение
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