Минюст ликвидировал организации "Свидетелей Иеговы" в Пензенской области

САРАТОВ, 3 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Управление Минюста по Пензенской области прекратило деятельность всех четырех местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы" после решения Верховного суда, запретившего работу главного центра этой организации в РФ, сообщила пресс-служба управления.

По данным ведомства, на основании резолютивной части решения ВС РФ управление Минюста приняло решение о прекращении деятельности двух местных организаций "Свидетелей Иеговы" в Пензе, а также по одной — в городах Заречный и Никольск.

"Документы направлены в управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области для внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц", — говорится в сообщении.

Верховный суд России 20 апреля признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" — главной организации "Свидетелей Иеговы" в России. ВС запретил работу центра и конфисковал его имущество. Теперь адептам "Свидетелей Иеговы" грозит уголовная ответственность за продолжение своей деятельности. Представители "Свидетелей Иеговы" заявили о намерении обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека.