Патриарх: почитание народом Матроны Московской - лучший ответ скептикам

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Жизнь православной церкви в истории "никогда не пресечется", об этом свидетельствует, в том числе, пример блаженной Матроны и ее почитание в народе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии в Покровском женском монастыре в день 65-летия со момента кончины почитаемой русской святой.

"По примеру Матроны, мы можем почувствовать… почему никогда не пресечется жизнь Церкви в истории — как бы ее ни шельмовали, как бы ее ни гнали, как бы ни представляли все, что совершает Церковь, неким суеверием и результатом безграмотности и малой осведомленности в научных делах", — сказал патриарх.

Эти аргументы, добавил он, "постоянно бросаются в адрес Церкви". "И что? Спросите у тех, кто стоит в длинной очереди к Матронушке: для них эти слова имеют значение? Никакого. Потому что их вера основывается не на словах, а на реальном переживании Божьего присутствия, Божьего чуда, которое силой Святого Духа, через людей как умерших, так и живых, изливается на род человеческий", — сказал предстоятель.

По данным настоятельницы Покровского монастыря, в котором находятся мощи блаженной Матроны, игумении Феофании (Мискиной), ежедневно обитель посещают от одной до пяти тысяч человек из разных регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Иногда в очереди к мощам и к почитаемой иконе святой в монастыре можно простоять несколько часов.

Блаженная Матрона (1885-1952) родилась в селе Себино Тульской области. Согласно житию, она была слепой от рождения, у нее совсем не было глаз. В восьмилетнем возрасте у Матроны открылся дар предвидения и исцеления больных, в частности она предсказала начало Великой Отечественной войны. В 1902 году у Матроны внезапно отнялись ноги. В 1925 году она перебралась в Москву, где прожила до самой смерти — 2 мая 1952 года. По ее молитвам люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. В 1999 году Матрона была прославлена в лике местночтимых святых Московской епархии, а в 2004 году — причислена к лику общецерковно почитаемых святых.