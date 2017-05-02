"Апофеоз пошлости": в РПЦ заявили, что уже посмотрели "Матильду"

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Русской православной церкви уже посмотрели фильм Алексея Учителя "Матильда", он представляет собой "апофеоз пошлости", заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Я его видел. И я сказал Алексею Ефимовичу (Учителю) после просмотра: "Ничего хорошего о вашем фильме я сказать не могу". Он расстроился, может быть, даже обиделся", — сказал митрополит в эфире телеканала "Россия-24".

Он уточнил, что видел картину "в состоянии полуфабриката" — там было что-то "не доделано". При этом он не думает, что "там что-то изменилось по существу" и что в фильме "можно что-то изменить".

"Причем я должен сказать, что он еще года два или три назад ко мне приходил, показывал проект этого фильма. Он даже хотел, чтобы я принимал в нем какое-то участие — например, чтобы там использовалась моя музыка", — рассказал глава ОВЦС.

Митрополит заверил, что история представлена в "карикатурном свете". Об этом свидетельствует начало кинокартины.

"Бегает по сцене Мариинского театра эта балерина (Матильда Ксешинская — ред.). У нее срывается лифчик и появляется обнаженная грудь. И вот она с этой грудью бегает, наследник сидит в царской ложе и сразу же возбужденно привстает с кресла. Вот с этой пошлости начинается, и так весь фильм продолжается", — заверил иерарх Русской православной церкви.

У Церкви, по его словам, "особое отношение" к императору Николаю II. "Конечно, можно сказать: "Не нравится — не смотрите". Но речь идет, как мне кажется, о нашем национальном достоянии, о нашей истории. Мы не должны плевать в свою историю. Мы не должны людей такого уровня и такого масштаба как последний русский император подвергать такому публичному унижению, показывая его так, как показано в этом фильме", — заявил он.

Режиссер картины Алексей Учитель, комментируя споры вокруг картины, назвал дискуссию бесполезной и ненужной. "Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления", — заявил он.

"Матильда" посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай Второй. Заглавную роль сыграет польская актриса Михалина Ольшанска, а Николая Второго — немец Ларс Айдингер. Бюджет ленты составил 25 миллионов долларов. Премьера в России должна состояться осенью этого года.