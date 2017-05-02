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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Апофеоз пошлости": в РПЦ заявили, что уже посмотрели "Матильду"

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (39)
15:0302.05.2017
(обновлено: 15:08 02.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСъемки фильма Алексея Учителя МатильдаСъемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Русской православной церкви уже посмотрели фильм Алексея Учителя "Матильда", он представляет собой "апофеоз пошлости", заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Режиссер Алексей Учитель. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Учитель назвал бесполезной и ненужной дискуссию вокруг фильма "Матильда"
"Я его видел. И я сказал Алексею Ефимовичу (Учителю) после просмотра: "Ничего хорошего о вашем фильме я сказать не могу". Он расстроился, может быть, даже обиделся", — сказал митрополит в эфире телеканала "Россия-24".

Он уточнил, что видел картину "в состоянии полуфабриката" — там было что-то "не доделано". При этом он не думает, что  "там что-то изменилось по существу" и что в фильме "можно что-то изменить".

"Причем я должен сказать, что он еще года два или три назад ко мне приходил, показывал проект этого фильма. Он даже хотел, чтобы я принимал в нем какое-то участие — например, чтобы там использовалась моя музыка", — рассказал глава ОВЦС.

Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
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Искушение "Матильдой": какие еще фильмы невзлюбили верующие
Митрополит заверил, что история представлена в "карикатурном свете". Об этом свидетельствует начало кинокартины.

"Бегает по сцене Мариинского театра эта балерина (Матильда Ксешинская — ред.). У нее срывается лифчик и появляется обнаженная грудь. И вот она с этой грудью бегает, наследник сидит в царской ложе и сразу же возбужденно привстает с кресла. Вот с этой пошлости начинается, и так весь фильм продолжается", — заверил иерарх Русской православной церкви.

У Церкви, по его словам, "особое отношение" к императору Николаю II. "Конечно, можно сказать: "Не нравится — не смотрите". Но речь идет, как мне кажется, о нашем национальном достоянии, о нашей истории. Мы не должны плевать в свою историю. Мы не должны людей такого уровня и такого масштаба как последний русский император подвергать такому публичному унижению, показывая его так, как показано в этом фильме", — заявил он.

Режиссер картины Алексей Учитель, комментируя споры вокруг картины, назвал дискуссию бесполезной и ненужной. "Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления", — заявил он.

"Матильда" посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай Второй. Заглавную роль сыграет польская актриса Михалина Ольшанска, а Николая Второго — немец Ларс Айдингер. Бюджет ленты составил 25 миллионов долларов. Премьера в России должна состояться осенью этого года.

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Религия и мировоззрение
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