В Пензе после жестокого избиения имама местные мусульмане просят защиты

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мусульмане Пензенской области попросили верховного муфтия России, главу Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РФ Талгата Таджуддина защитить их после того, как в конце апреля в селе Бестянка неизвестные жестоко избили имама Исляма Давыдова.

"На возвращающегося с ночной молитвы главного имам-ахунда РДУМ Пензенской области Центрального духовного управления мусульман России, на пороге его дома в селе Бестянка Кузнецкого района, было совершено покушение. Трое злоумышленников без объяснения причин ударом по голове битой повалили его и начали избивать (ногами и битой). Их остановил звук открывающейся железной калитки, после чего они побежали к поджидавшему автомобилю без номеров", — говорится в письме на имя Таджуддина, опубликованном на сайте ЦДУМ.

"В конце мая 2016 года около часа ночи по московскому времени на том же месте перед домом Исляма-хазрата Давыдова коктейлем молотова неизвестные сожгли его машину. После этого инцидента, посовещавшись с близкими, было принято решение не разглашать случившееся и не обращаться в правоохранительные органы по этому поводу с надеждой на то, что совершившие злодеяние одумаются и покаются. События, произошедшее 24 апреля 2017 года, показали, что это решение было ошибочным, и безнаказанность придала им больше дерзости", — обеспокоены в пензенской общине.

Как утверждают авторы письма – имамы Пензенской области — деятельность Давыдова была направлена "на духовно-нравственное возрождение общества и обучение людей правильному пониманию ислама". Имамы требуют от правоохранительных органов "найти и привлечь к ответственности экстремистов для пресечения подобных злодеяний".

"Просим вас как лидера российских мусульман принять меры для защиты имамов и их семей от религиозных экстремистов, взять под личный контроль данный инцидент, через средства массовой информации предать гласности подобного рода преступления", — обратились имамы к Таджуддину.