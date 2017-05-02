Патриарх Кирилл помолился о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Участники акции в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов у посольства Украины в Москве

Участники акции в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов у посольства Украины в Москве

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Патриарх Кирилл помолился во вторник об упокоении погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Сегодня, в третью годовщину трагедии в Одессе, патриарх во время богослужения в Покровском монастыре вознес молитвы о всех людях, погибших в Доме профсоюзов", — сказал Волков.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".

Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали. Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились.