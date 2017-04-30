Папа Франциск призвал к прекращению насилия в Венесуэле и миру в Египте

ВАТИКАН, 30 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск привал власти и все общественные силы Венесуэлы к прекращению насилия и национальному примирению.

"Не прекращают приходить драматические известия относительно ситуации в Венесуэле, об обострении столкновений, в результате которых есть многочисленные погибшие, раненые и заключенные", — заявил понтифик, выступая в воскресенье в ходе специальной аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.

"Обращаюсь с воззванием к правительству и всем членам венесуэльского общества с тем, чтобы были предотвращены любые виды насилия, уважались права человека и шел поиск переговорных решений по выходу из острого гуманитарного, социального, политического и экономического кризиса", — отметил он.

Франциск попросил пресвятую Деву Марию о содействии миру, "примирению и демократии в этой дорогой стране".

Кроме того, глава Римско-католической церкви призвал молиться за все страны, переживающие в настоящее время трудности и особо отметил в этой связи нынешнюю ситуацию в бывшей югославской республике Македонии.

В заключение папа Римский попросил Господа даровать мир Египту, откуда накануне он вернулся из апостольского путешествия. "Прошу Господа благословить весь столь гостеприимный египетский народ, власти, верующих христиан и мусульман. Даруй мир этой стране!" — заключил Франциск.