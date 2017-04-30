Папа Франциск призвал решать международные конфликты при помощи дипломатии

РИМ, 30 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал к использованию исключительно дипломатических средств для снижения напряженности, возникшей в последнее время на Корейском полуострове.

В ходе традиционной беседы с журналистами во время перелета из Каира в Рим понтифик заверил, что будет связываться с государственными лидерами, от которых зависит предотвращение угрозы войны в этом регионе.

"Я звоню им, и буду звонить им, а также другим (лидерам). Это работа в целях разрешения проблем путем дипломатии", — приводят слова папы Франциска итальянские СМИ, представители которых сопровождали его во время его апостольского визита в Египет.

"Остановимся, будем искать дипломатическое решение. И думаю, что ООН должна восстановить свое лидерство, которое ослабло", — заявил глава Римско-католической церкви.

Папа Франциск также заверил, что Святой престол будет предпринимать усилия для урегулирования ситуации в Венесуэле.

"Все, что можно будет сделать в Венесуэле – стране, которую я очень люблю, нужно сделать. И это будет сделано", — сказал он.

"Некоторое время назад четырьмя президентами была предпринята инициатива по облегчению диалога. К сожалению, она не завершилась успехом, и ситуация ухудшилась. Сейчас меня проинформировали, что предпринимается новая попытка в целях облегчения диалога. Насколько я знаю, ищут место для проведения переговоров. Однако важно поставить условия, потому что без конкретных условий возникает риск новой неудачи. Проблема состоит в том, что сама оппозиция разделена по этому вопросу", — указал понтифик.

Франциск также приветствовал усилия России по защите христиан на Ближнем Востоке.

"Знаю, что российское государство говорит о необходимости защищать христиан на Ближнем Востоке. Это хорошее дело — говорить о таких действиях. Сегодня на Ближнем Востоке больше мучеников, чем их было в первые века христианства", — отметил он.

Папа Франциск 28-29 апреля по приглашению светских и религиозных властей Египта, в том числе патриарха Коптской церкви, Александрийского папы Феодора (Тавадроса) II, совершил апостольский визит в Каир. Вечером в субботу он возвратился в Ватикан.