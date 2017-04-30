Папа Франциск призвал решать международные конфликты при помощи дипломатии

РИМ, 30 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал к использованию исключительно дипломатических средств для снижения напряженности, возникшей в последнее время на Корейском полуострове.
"Я звоню им, и буду звонить им, а также другим (лидерам). Это работа в целях разрешения проблем путем дипломатии", — приводят слова папы Франциска итальянские СМИ, представители которых сопровождали его во время его апостольского визита в Египет.
"Остановимся, будем искать дипломатическое решение. И думаю, что ООН должна восстановить свое лидерство, которое ослабло", — заявил глава Римско-католической церкви.
Папа Франциск также заверил, что Святой престол будет предпринимать усилия для урегулирования ситуации в Венесуэле.
"Все, что можно будет сделать в Венесуэле – стране, которую я очень люблю, нужно сделать. И это будет сделано", — сказал он.
Франциск также приветствовал усилия России по защите христиан на Ближнем Востоке.
"Знаю, что российское государство говорит о необходимости защищать христиан на Ближнем Востоке. Это хорошее дело — говорить о таких действиях. Сегодня на Ближнем Востоке больше мучеников, чем их было в первые века христианства", — отметил он.
Папа Франциск 28-29 апреля по приглашению светских и религиозных властей Египта, в том числе патриарха Коптской церкви, Александрийского папы Феодора (Тавадроса) II, совершил апостольский визит в Каир. Вечером в субботу он возвратился в Ватикан.