Почему мощи Николая Чудотворца так ждут в России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Мария Шустрова. Принесение мощей Николая Чудотворца из итальянского Бари в Россию впервые за 930 лет говорит о том, что Русская православная и Римско-католическая церкви, наконец, нашли правильный вектор в своих отношениях, заявил РИА Новости профессор Московской духовной академии и семинарии протоиерей Максим Козлов.

Ранее стало известно, что на встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска было принято решение о принесении части мощей святителя Николая в Россию. Святыня пробудет в Москве с 21 мая по июль, а затем в Санкт-Петербурге — до 28 июля. Доставка мощей приурочена ко дню памяти святого 22 мая.

"Я думаю, что можно говорить, скорее, не о взлете православно-католических отношений, а об определении правильного вектора. Как наша Церковь уже на протяжении долгого времени говорит, правильный вектор состоит в том, чтобы искать тот общий фундамент, который состоит в вере древней неразделенной Церкви первого тысячелетия. В том, что нас не разделяет, а объединяет", — сказал РИА Новости Козлов.

По его словам, именно почитание святых угодников Божиих, одним из которых является Николай Чудотворец, и объединяет западных и восточных христиан.

Любимый Санта Клаус

Почему именно Николай Чудотворец — один из самых почитаемых общехристианских святых? Протоиерей Максим Козлов напомнил слова апостола Павла — "звезда от звезды разнится в славе". "Так и святые вселенской Церкви различны между собой по человеческим качествам и по уровню их почитания. Есть святые, которые близки на протяжении долгих столетий. Николай Чудотворец почитается уже более полутора тысяч лет во всем христианском мире", — пояснил священнослужитель.

По его мнению, огромная популярность святого обусловлена тем, что он при жизни являл собой пример идеального архиерея. "Он и тот, кто готов защитить слабых, и тот, кто помогает не только молитвой, но, когда это надо, и материально. Он и тот, кто бескомпромиссно выступит против ереси", — заметил собеседник агентства.

В свою очередь, генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский напомнил, что Рождественские обычаи католиков связаны именно со святым Николаем. "По традиции, не Дед Мороз, а именно святой Николай — Санта Клаус — приносит подарки под Рождественские елки", — подчеркнул священник.

© РИА Новости . Ольга Липич Московский синодальный хор спел во время молебна в крипте базилики святителя Николая в Бари у мощей святого © РИА Новости . Ольга Липич Московский синодальный хор спел во время молебна в крипте базилики святителя Николая в Бари у мощей святого

Далекий близкий Бари

Паломничество из России к мощам святителя Николая началось еще в XV веке. Многие русские приезжали в Бари и в XVIII веке. А в XIX веке паломничество это стало всесословным: поклониться свяитому приезжали и особы императорской фамилии, и представители высшего общества, и видные деятели русской культуры, и купцы, и простонародье. В базилике есть журнал посещений. Это своего рода "книга отзывов" наших паломников с 30-х годов XIX века до начала XX столетия. В ней можно увидеть имена и автографы очень известных людей.

К 300-летию Дома Романовых был задуман огромный проект: паломническая гостиница в Бари и храм при ней. Храм был необходим потому, что католики в начале XX века не допускали православных совершать богослужения на мощах: в то время русские священники не могли даже появляться у мощей в епитрахили.

В мае 1913 года был заложен первый камень подворья. И даже с началом Первой мировой войны строительство его не прекращалось и было завершено к 1920-м годам. В то время это было самое современное и благоустроенное здание в Бари — с лифтами и центральным отоплением. Но тогда этот духовный центр оказался невостребован, и храм не был освящен. Освятил его уже в 2004 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл – нынешний патриарх.

Лишь в конце 1980-х – начале 1990-х годов в Бари стали снова появляться паломники из России. Окончательно вернуть подворье Русской православной церкви удалось лишь в 2008 году не без усилий президента РФ Владимира Путина: в 2007 году он сам провел переговоры с итальянскими властями.

А проводить православные богослужения в крипте базилики Святого Николая в Бари католики разрешили еще в 1969 году.

Однако для большинства верующих россиян такие дальние паломничества трудноосуществимы. Поэтому они с нетерпением ждут прибытия мощей Николая Чудотворца в Россию.