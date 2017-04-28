Власти Египта: папа Римский оценил усилия страны в решении проблем региона

КАИР, 28 апр – РИА Новости, Маргарита Кислова. Папа Римский Франциск оценил усилия Египта в решении проблем региона Ближнего Востока, противостоянии агрессии и терроризму, говорится в заявлении администрации президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам встречи в Каире египетского лидера и понтифика.

"Папа Римский Франциск отметил важность роли, которую играет Египет на Ближнем Востоке, оценив его усилия по достижению решения проблем региона, вызывающих большие человеческие страдания, и указал на свою поддержку усилий Египта по прекращению агрессии и терроризма, достижению развития, процветания и мира", — говорится в распространенном документе.

Президент Египта, в свою очередь, заверил главу католической церкви в том, что христианская община является "неотъемлемой частью египетского общества", и что Египет одинаково относится ко всем своим гражданам, независимо от вероисповедания.

Папа Римский Франциск в пятницу прибыл в Каир с двухдневным визитом. В ходе визита глава католической церкви посетит крупнейший в суннитском мире исламский университет Аль-Азхар, встретится с главой университета имамом Ахмедом ат-Тейибом, посетит кафедральный собор в Каире, встретится с главой коптской церкви патриархом Тавадросом II. Также папа Римский планирует провести мессу на одном из столичных стадионов.