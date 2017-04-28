Военный суд назначил настоятелю московской мечети "Ярдям" 3 года колонии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Московский окружной военный суд назначил три года колонии общего режима настоятелю московской мечети "Ярдям" шейху Махмуду Велитову по обвинению в публичном оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Велитова виновным, назначить ему наказание в виде трех лет колонии общего режима", — сказал судья.

Велитов был взят под стражу в зале суда.

Защита имама намерена обжаловать приговор. "Мы обжалуем приговор", — сказал его адвокат Дагир Хасавов.

Ранее прокурор в ходе прений сторон требовал приговорить имама к 3,5 года лишения свободы. Защита настоятеля просила оправдательный приговор.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов произнес в одной из мечетей Москвы речь, "оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Согласно заключению экспертизы, в указанной речи содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности".

По версии защиты, в молитве о прощении грехов нет оправдания терроризма, а имама попросили прочесть молитву об убитом, не сообщив, что он являлся членом запрещенной организации. Подсудимый отрицает свою вину.