ОБСЕ отметила неэффективность полиции Украины при грабежах храмов УПЦ МП

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мониторинговая миссия ОБСЕ выразила озабоченность неэффективной реакцией украинской полиции на ограбления храмов Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает сайт Одесской епархии.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине во главе с Арамом Арутюняном посетила храм святого великомученика Димитрия Солунского в Одессе, который в ночь на 23 апреля был ограблен и осквернен.

"Члены мониторинговой миссии ОБСЕ выразили озабоченность сложившейся криминогенной ситуацией и высказали надежду на последующее эффективное оперативное реагирование полиции на данные правонарушения с последующим их раскрытием и наказанием преступников", — говорится в сообщении.

Представители миссии ОБСЕ также выразили обеспокоенность ростом количества ограблений в Одесской области. Международные наблюдатели отметили, что храмы занимаются волонтерской деятельностью, помогают продовольствием и предметами первой необходимости жителям прифронтовых районов и вынужденным переселенцам, а также нуждающимся одесситам. "Местные органы власти должны помогать им в этом, защищая от преступных посягательств", — убеждены в миссии.