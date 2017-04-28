Патриарх и папа договорились: мощи святителя Николая привезут из Бари в РФ

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Мощи одного из самых почитаемых христианских святых – Николая Чудотворца – доставят 21 мая в Россию из итальянского города Бари, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе эпохальной встречи в Гаване, сообщил в пятницу журналистам председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

"С 21мая по 28 июля 2017 года состоится принесение части мощей святителя Чудотворца Николая, хранящихся в папской базилике в итальянском городе Бари, в Русскую православную церковь. Это уникальное событие за все 930 лет пребывания мощей в Бари, в течение которых они никогда не покидали города. Договоренность об этом беспрецедентном деянии была достигнута по результатам встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года", — сказал председатель ОВЦС.

По его словам, до июля мощи будут находиться в Москве в храме Христа Спасителя, затем их доставят для поклонения в Санкт Петербург.

Митрополит Иларион отметил, что принесение мощей приурочено ко дню памяти святого – 22 мая – дата принесения мощей Николая Чудотворца в Бари.

"Это событие происходит впервые, потому что с тех пор, как мощи были принесены в Бари 930 лет назад, они никогда не покидали этого города. Мощи замурованы под землей, но, тем не менее, специально для этого события часть мощей была извлечена из-под спуда и будет доставлена в Москву", — пояснил глава ОВЦС.

Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, — один из самых почитаемых христианами святых. По церковному календарю, торжества в его честь совершаются дважды в год: 19 декабря — в день его кончины, и 22 мая — в память перенесения его мощей из Мир Ликийских в Бар (сейчас Бари в Италии). В народе эти праздники именуются "Никола зимний" и "Никола летний".

С 1969 года католики в знак дружбы позволяют православным проводить службы в крипте базилики Святого Николая в Бари. Также раз в неделю (по четвергам) в основном помещении храма совершается богослужение "по византийско-русскому обряду". Во время него железная решетка открыта, поэтому после службы все желающие через специальное оконце в мраморном престоле могут поклониться мощам. Однако для большинства Россиян такие дальние паломничества трудноосуществимы.

Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает скорую помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих.