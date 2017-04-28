Открытие памятника Ивану IV в Александрове отложено на неопределенное время

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Власти города Александров Владимирской области перенесли назначенное на 29 апреля открытие памятника Ивану Грозному на неопределенное время — скорее всего, церемония состоится, когда будет благоустроена территория, где установят монумент, сообщила РИА Новости в пятницу замглавы районной администрации Елена Шульга.
"Мероприятие 29 апреля отменяется", — сказала РИА Новости Шульга, отметив, что постановление о его отмене глава Александровского района Игорь Першин подписал 24 апреля.
Она подчеркнула, что не может сказать, на какой именно срок переносится церемония открытия. Причина отмены мероприятия — невыполненное благоустройство набережной.
"Будет благоустроена территория набережной, и после этого Игорь Алексеевич будет решать, когда открытие", — сказала она.
При этом она сообщила, что ранее в городе произошла попытка установить памятник на постамент без разрешения властей. Шульга не уточнила, кто это сделал, и назвала произошедшее самоуправством.
"Все еще 24 апреля были предупреждены, что открытия памятника 29 апреля не будет", — добавила она. По словам замглавы районной администрации, спустя час после установки городские службы увезли монумент. Сейчас он находится на территории "Горстройзаказчика".
Собеседница агентства уточнила, что в четверг в администрацию поступила телефонограмма от президента фонда "Русский витязь" Дмитрия Лысенкова с просьбой сообщить, где находится монумент, чтобы забрать его. По ее словам, никаких препятствий для этого нет.