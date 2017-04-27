Памятник Ивану Грозному в "столице Опричнины" не простоял и часа

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Второй в России памятник Ивану Грозному установили в Александрове, однако монумент простоял всего лишь один час, сообщает газета "Новый Александров".

"Глава администрации принял решение назначить открытие памятника на июнь месяц. Площадка, где будет памятник, не готова к церемонии открытия", — пояснили в районной администрации.

При этом общественники, которые добивались установки монумента, настаивали на том, что он должен быть открыт 29 апреля. По данным издания, сам памятник сейчас стоит на территории муниципального предприятия "Госстройзаказчик" и абсолютно невредим.

Закладка памятника состоялась 6 августа прошлого года, а сама идея об установке монумента появилась еще в 2005 году. Тогда инициативу поддержали 95% опрошенных жителей города.

С 1565 по 1581 год Александров был столицей Опричнины — фактическим центром российского государства. Сюда была перенесена первая на Руси типография и здесь находилась царская книгописная палата, отсюда был совершен печально знаменитый поход на вольный Новгород. После убийства своего сына царь покинул Александров и более никогда в него не возвращался.