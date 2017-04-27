Памятник Ивану Грозному в "столице Опричнины" не простоял и часа

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Второй в России памятник Ивану Грозному установили в Александрове, однако монумент простоял всего лишь один час, сообщает газета "Новый Александров".
"Глава администрации принял решение назначить открытие памятника на июнь месяц. Площадка, где будет памятник, не готова к церемонии открытия", — пояснили в районной администрации.
Закладка памятника состоялась 6 августа прошлого года, а сама идея об установке монумента появилась еще в 2005 году. Тогда инициативу поддержали 95% опрошенных жителей города.
С 1565 по 1581 год Александров был столицей Опричнины — фактическим центром российского государства. Сюда была перенесена первая на Руси типография и здесь находилась царская книгописная палата, отсюда был совершен печально знаменитый поход на вольный Новгород. После убийства своего сына царь покинул Александров и более никогда в него не возвращался.