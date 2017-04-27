Таинственная пирамида под Иерусалимом поставила археологов в тупик

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Израильские археологи пытаются понять происхождение пирамиды в Хирбет-Мидрасе недалеко от Иерусалима, с целью ответа на этот вопрос сооружение полностью раскопают этим летом, пишет Times of Israel.

Считается, что пирамида в Хирбет-Мидрасе относится к эпохе Второго храма (I век до нашей эры), когда подобные сооружения служили погребальными камерами — наподобие египетских. Для исследования на данный момент доступно лишь ее вершина. Ученые не знают, на сколько метров она уходит вглубь.

Сама пирамида существенно отличается по конструкции от египетских "собратьев". Израильский археолог Орит Баркат надеется, что команда ученых под ее руководством обнаружит в ходе раскопок какие-нибудь останки, которые укажут на точную дату строительства монумента.

"Скорее всего это было еврейское захоронение", — сказала Баркат.

Для евреев в эллинистический и римский период, как утверждает ученый, было характерно строить памятников над погребальными пещерами. Сами памятники назывались "нефеш". Их появление относят к периоду Маккавеев (160-е годы до нашей эры).