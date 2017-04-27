Мэра города во Франции наказали за слова о переизбытке мусульман в школах

Девушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, Франция

Девушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, Франция

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Суд оштрафовал на две тысячи евро мэра французского городка Безье Робера Менара, которого поддерживает партия "Национальный фронт", за слова о слишком большом числе мусульманских детей в школах, сообщает телеканал BBC.

Менар 1 сентября 2016 года написал в Twitter, что стал свидетелем "великого замещения". Этот термин, как уточняет BBC, используется для обозначения выселения мигрантами христианских жителей Франции.

"В одном из классов в школе в центре моего города 91% детей являются мусульманами. Очевидно, это проблема", — заявил спустя несколько дней Менар в интервью одному из французских телеканалов.

Французское законодательство, как отмечает BBC, запрещает приводить данные, основанные на религиозных убеждениях и этнической принадлежности людей. Помимо штрафа в две тысячи евро, Менар должен компенсировать юридические расходы антирасистским организациям, которые выступили истцами.

Робер Менар является секретарем международной организации "Репортеры без границ". Он также известен как ярый противник иммиграции.