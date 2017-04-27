"Свидетели Иеговы" встревожили коптов в Египте

МОСКВЫ, 27 апр — РИА Новости. Коптская православная церковь (КПЦ) обеспокоена активизацией "Свидетелей Иеговы" в Египте. Богословский департамент церкви разослал местным СМИ документ, в котором говорится, что секта не признает божественности Иисуса Христа, сообщает католическое информагентство Fides.

"Богословский департамент встревожен, в частности, появлением арабоязычного сайта "Православие и Библия" и заявил, что он создан "Свидетелями Иеговы", — говорится в сообщении.

В Коптской церкви считают, что "Свидетели Иеговы" хотят "увести с пути истинного христианства" верующих. Опасения КПЦ вызывают сообщения о том, что секта пытается переманить на свою сторону коптов. В церкви подчеркивают, что "Свидетели Иеговы" появились в XIX веке в США, и не имеют ничего общего с истинным христианством.

Верховный суд России 20 апреля признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу. Представители "Свидетелей Иеговы" заявили о намерении обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. В защиту организации выступили МИД Германии и внешнеполитическая служба ЕС.