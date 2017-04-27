Глава КС предлагает научить родителей бороться с экстремизмом у детей

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин предлагает ввести в школах и вузах уроки контртеррористической пропаганды, создать спецслужбы для родителей для просвещения детей в сфере экстремизма, а также заняться СМИ "самоцензурой" и уменьшить показ сцен насилия и агрессии.

Все эти меры, на взгляд председателя КС, помогут бороться с распространением терроризма и экстремизма.

Для противодействия религиозному экстремизму и терроризму необходима система умной и эффективной контртеррористической пропаганды, созданной и поддерживаемой государственной властью, считает Зорькин.

"Этому, полагаю, необходимо обучать родителей — например, создать специальную службу, которая консультировала бы родителей в части средств и методов ненавязчивого профилактического просвещения детей в сфере экстремизма. Далее, нужны учебные курсы и преподаватели, способные квалифицированно и педагогически эффективно разъяснять учащимся школ, средних учебных заведений и вузов базовые мировоззренческие основы великих мировых религий. В части профилактики наиболее опасного экстремизма исламистских сект (прежде всего ИГ) к этому должны быть привлечены официальные мусульманские конфессиональные организации, проповедующие цивилизованный, мирный ислам и действующие на территории России и стран ЕАЭС и СНГ. Именно представители таких организаций лучше всего могут доказать, что идеология ИГ и "Аль-Каиды" (запрещено в РФ) не имеет ничего общего с великим исламским вероучением. И что террористы не имеют права на национальность", — пишет глава КС в своей колонке в "Российской газете", которая выйдет 27 апреля.

Зорькин также считает необходимым принять эффективные меры для оперативного выявления и ликвидации ресурсов в Интернете, включая социальные сети, в которых ведется экстремистская агитация и пропаганда.

"Наконец, общество и государство должны призвать к "самоцензуре" редакции телевидения, с целью резко сократить в телепрограммах объемы и "градус" внеморального показа насилия и агрессии", — отмечает Зорькин.