США могут включить Россию в число нарушителей религиозных свобод

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Комиссия США по международным религиозным свободам включила Россию в число стран-нарушителей религиозных свобод за признание организации "Свидетели Иеговы" экстремистской, говорится в ежегодном докладе организации.

"В этом году доклад рекомендует госсекретарю США включить Россию в число стран, вызывающих особую озабоченность в связи с использованием закона против экстремизма в качестве инструмента для неоднократного ограничения различных религий, в последнем случае это коснулось "Свидетелей Иеговы", — говорится в опубликованном в среду докладе.

"Право "Свидетелей Иеговы" на религиозную свободу было нарушено применением данного закона", — заявил в связи с выводами комиссии ее председатель Томас Риз. В целом авторы доклада отмечают, что ситуация в сфере религиозных свобод за минувший год ухудшилась и нарушения стали более обширными.

В число стран-нарушителей в этом году комиссия определила 16 стран: перекочевавшие из прошлогоднего списка Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Судан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, а также "новички" ЦАР, Нигерия, Пакистан, Россия, Сирия и Вьетнам.

Составители документа также предупреждают, что нарушения, пусть и не столь серьезные, выявлены еще в 12 странах мира, в том числе Турции, Азербайджане, Кубе, Индии, Египте, Ираке, Казахстане, Афганистане, Лаосе и Малайзии.

Выводы доклада носят рекомендательный характер и призывают конгресс и администрацию США "как публично, так и в личных встречах постоянно подчеркивать важность религиозных свобод для всех и везде за рубежом".

Верховный суд России 20 апреля признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" — главной организации "Свидетелей Иеговы" в России. ВС запретил работу центра и конфисковал его имущество. Представители "Свидетелей Иеговы" заявили о намерении обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека.