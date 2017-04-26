Ученые выяснили, зачем викинги устраивали похороны своим домам

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Норвежские ученые выяснили, что викинги имели особые ритуалы захоронений домов, которые были похожи на похороны соплеменников. Об этом свидетельствует изучение курганов возрастом в три тысячи лет в Швеции и Норвегии, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале European Journal of Archaeology.

Как утверждает археолог Марианна Хем Эриксен, обычай сжигания домов сильно напоминает обряд кремации. При этом далеко не все дома хоронились вместе с умершими жильцами.

"В некоторых случаях мы не смогли найти человеческие останки, даже там, где их обычно можно ожидать", — пояснила Эриксен.

Ученый заявляет, что викинги связывали архитектуру своих жилищ со строением человеческого тела. Соответственно, дом, как и человек, обладает душой.

"Многие из норвежских слов, связанных с домами, происходят от обозначения человеческого тела. Слово "окно" происходит от слов "ветер" и "глаз", так как относится к отверстиям в стенах, в которые входит ветер. Слово "фронтон" — верхняя часть торцевой стены дома — происходит от слов "голова" или "череп", — отмечает исследователь.

Именно такое отношение к домам позволило викингам сохранить свою архитектуру на протяжении двух тысяч лет, несмотря на сильное влияние римского государства в первых веках нашей эры. В средние века длинные дома викингов превратились в "медовые залы", которые стали политическими и религиозными центрами того или иного клана.