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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В лауреаты Патриаршей литературной премии прочат священника

15:0226.04.2017
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© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкНаграждение лауреатов Патриаршей литературной премии. Архивное фотоНаграждение лауреатов Патриаршей литературной премии. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости, Мария Шустрова. Один из основных фаворитов конкурса Патриаршей литературной премии — священник-писатель, сообщили в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" организаторы состязания.

Патриаршая литературная премия учреждена Синодом Русской православной церкви в 2009 году с целью поощрения писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу. Каждый год лауреатами становятся до трех писателей.

"Протоиерей Ярослав Шипов в молодости писал о революции, симпатизировал красным. У него был долгий путь становления и осознания исторического пути России не только в одном красном цвете. В итоге человек пришел к вере, стал священником. После принятия сана он около пяти лет не писал. А затем выпустил сборник рассказов, посвященных жизни сельского священника… Он — один из лучших соискателей премии за все годы", — сказал член экспертного совета, лауреат премии 2015 года писатель Александр Сегень.

По его словам, все эксперты уже поддержали кандидатуру Шипова. Теперь решающее слово должно сказать жюри конкурса — 33 члена палаты попечителей. Как пояснил председатель издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент, экспертный совет изучает все поданные заявки (52 в этом году) и дает рекомендации палате попечителей, которая формирует короткий список номинантов (в этом году восемь человек, среди них есть два священника).

Митрополит Климент также отметил, что творчество Шипова необычно. "Он начал писать еще будучи мирянином. Он принял сан уже состоявшимся писателем. Это один из немногих случаев, когда священник-писатель начал творческий путь еще до принятия сана", — подчеркнул архиерей.

В мае совет попечителей проведет тайное голосование по короткому списку. Счетная комиссия подсчитает голоса и передаст итоги патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В свою очередь, предстоятель РПЦ объявит лауреатов. Награждение будет приурочено ко Дню славянской письменности и культуры. Приз — 300 тысяч рублей, диплом и памятные подарки. Участвуют в конкурсе граждане нескольких стран — РФ, Украины, Германии Франции, Узбекистана и Беларуси.

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Религия и мировоззрение
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