Минвостокразвития предлагает создать для староверов отдельную программу

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Нужно проработать возможность создания специального раздела "Переселения старообрядцев" в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, сказал глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Во вторник в Москве прошел круглый стол, посвященный возвращению староверов на Дальний Восток. Несколько семей старообрядцев вернулись в Приморский край и Амурскую область. Эксперты и представители федеральных и региональных органов власти обсудили вопросы реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и необходимые меры для повышения эффективности программы.

Как рассказали участники обсуждения, переселенцы с трудом получают гражданство РФ, не знают российских законов, своих прав, чем пользуются некоторые чиновники. Зачастую сложности возникают из-за пробелов в законодательстве.

"Относительно программы переселения соотечественников. Да, она несовершенна, ее нужно совершенствовать. Надо заострить внимание на проработке вопроса выделения раздела в этой программе "Переселение строобрядцев". Это будет прицельный раздел, понимающий особенности, с особыми мерами", — сказал Галушка, подводя итоги круглого стола.

Кроме того, министр считает, что необходимо создать специальную структуру, которая помогала бы адаптироваться старообрядцам в современных реалиях, "чтобы водили за рукав и всему учили".

"Рабочее название "Служба адаптации и помощи старообрядцам", ее нужно точно создавать. В любом случае нужно ликбез проводить. Еще очень важно, чтобы эта служба адаптации могла лидеров учить, чтобы они дальше в своем сообществе сами могли все эти правила, нормы и законы объяснять", — отметил Галушка.