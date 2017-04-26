Минвостокразвития: защитить права старообрядцев поможет генпрокурор

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Галушка планирует обратиться к генеральному прокурору РФ, чтобы разобраться в случаях чиновничьего произвола в отношении старообрядцев.

Во вторник в Москве прошел круглый стол, посвященный возвращению староверов на Дальний Восток. Несколько семей старообрядцев вернулись в Приморский край и Амурскую область. Эксперты и представители федеральных и региональных органов власти обсудили вопросы реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и необходимые меры для повышения эффективности программы.

Один из переселенцев рассказал, как его отец сразу после переезда отдал чиновнику 5 миллионов рублей, чтобы получить землю. В итоге участка семья так и не дождалась. Чиновник арестован, и вернул только 500 тысяч. Другие участники сообщили о случаях, когда от выделенного для строительства жилья леса переселенцам привозили только 15%. Кроме того, странная ситуация возникла с поголовьем из 60 коров на одной из старообрядческих ферм, когда местные ветеринары не хотят в полном объеме проводить обследование всего стада.

"Это омерзительно просто! Обманули людей", — прокомментировал Галушка.

Он попросил собрать всю информацию о нарушениях, которые были допущены в отношении переселенцев, и передать в Минвостокразвития.

"Фактуру дайте. Я сам обращусь к генеральному прокурору и попрошу, чтобы дали указание прокуратуре Приморского края на особый контроль взять, и со взятками, и с коровами, и с древесиной на строительство домов. Желательно, с фамилиями, чтобы знать этих антигероев в лицо", — сказал Галушка.