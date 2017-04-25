"Патриарх просил 500, будет не меньше тысячи": проекты храмов пересмотрены

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Проекты новых московских храмов скорректированы с учетом количества прихожан в новых районах, где уже построенные храмовые здания не справляются с потоком верующих, сообщает во вторник Департамент градостроительной политики Москвы.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал строить новые храмы в столице, исходя из их минимальной вместимости в 500 человек — по словам предстоятеля Русской церкви, при меньшем объеме верующие зачастую вынуждены стоять на улице или ехать на службу в центр города.

Во вторник советник мэра Москвы Владимир Ресин, курирующий столичную программу строительства храмов, заявил: "Проекты дальнейшего программного строительства во многом требуют пересмотра. Во-первых, они должны быть достаточно высокого уровня — несмотря на кризис, москвичи хотят видеть храмы красивыми. Во-вторых, будущие наши объекты должны вмещать как минимум тысячу прихожан. Как показала практика, это самый оптимальный объем", — приводит его слова сайт департамента.

Количество прихожан храмов в новых районах столицы, стабильно растет, подтвердил глава патриаршей пресс-службы, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков. "По своему храму я вижу, что людей приходит все больше и больше. Примерно на 30% увеличилось число тех, кто пришел к нам в Вербное воскресение, то же самое я слышал и от настоятелей других новых московских приходов"" — сказал священнослужитель.

Финансирование городской программы строительства храмов осуществляется за счет благотворительных пожертвований и добровольных взносов. Участие правительства Москвы выражается в бесплатном выделении земельных участков под строительство и помощи в прокладке необходимых коммуникаций. По неофициальным данным, тремя самыми крупными жертвователями программы являются благотворительный Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря, фонд "Ютис" и фонд "Система" (АФК "Система").