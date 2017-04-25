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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Опрос: октябрьская революция нанесла наибольший урон церкви и религии

14:4125.04.2017
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© РИА Новости . А. СвердловПерейти в фотобанкКартина Б.Кустодиева БольшевикКартина Б.Кустодиева Большевик
© РИА Новости . А. Свердлов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Великая Октябрьская революция, по мнению россиян, нанесла наиболее серьезный урон церкви и религии, следует из результатов опросов "Левада-центра", датированных 1990 и 2017 годами.

Данные опросов были представлены во вторник в ходе XI Всероссийской научной конференции памяти Юрия Левады "Современное российское общество и социология".

Цена революции

Отвечая на вопрос, согласны ли они с тем, что Великая Октябрьская революция нанесла серьезный урон русской культуре, церкви и религии, а также русскому крестьянству, респонденты, опрощенные в 1990 году и 2017 годах, указали, что наибольший урон был причинен церкви и религии. Следующей по степени ущерба стала русская культура, а затем — русское крестьянство.

По данным опроса 1990 года, ответ о том, что серьезный урон был нанесен русской культуре, выбирали 69% опрошенных, 17% не соглашались этим, а 14% затруднялись ответить. В 2017 году 49% респондентов согласились с этим утверждением, 41% — нет, 10% опрошенных затруднились ответить.

С вариантом о нанесении урона церкви и религии в 1990 году были согласны 85%, 6% — не согласны и 9% затруднились ответить. В 2017 году количество согласных снизилось, но осталось лидирующим в общем списке — 69%, 20% были не согласны с предложенным вариантом, а 11% затруднились ответить.

Вариант о нанесении вреда русскому крестьянству в 1990 году выбирали 68%, 20% не согласились с этим, а 12% затруднялись ответить. В 2017 году 48% респондентов поддержали это утверждение, 42% — нет, а затруднились ответить 10%.

Крушение монархии

Большинство опрошенных в 1997, 2012 и 2017 годах признались, что никогда не задумывались над отречением от престола 15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года российского императора Николая II как о крушении монархии. Так, по данным опроса, в 1997 году так отвечали 29% респондентов, в 2012 году — 36% и в 2017 году — 32%.

При этом вариант о том, что положительные и отрицательные последствия крушения монархии компенсируют друг друга, в 1997 году выбирали 19% опрошенных, в 2012 году — 18%, в 2017 году — 23%. С тезисом, что крушение монархии привело Россию на путь утраты своего национального и государственного величия в 1997 году согласились 23% респондентов, в 2012 году их количество достигло 25%, а в 2017 году — снизилось до 21%.

С тем, что крушение монархии было прогрессивным шагом в развитии страны, в 1997 соглашались 16% опрощенных, в 2012 году — 9%, в 2017 году — 13%, респондентов.

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