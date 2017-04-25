Археологи раскрыли тайну происхождения главной книги мистического иудаизма

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Археологи обнаружили в деревне Пкиин западной Галилее часть колонны римского периода с надписями на иврите. Находка косвенно подтверждает подлинность существования Рабби Шимона Бар-Иохая, который считается автором книги "Зоар" — главной книги каббалистического направления иудаизма, сообщает Jerusalem Post.

Каббала является мистическим направлением в иудаизме, которое пытается найти тайное знание в тексте Торы — главной книги иудейской религии. Каббалисты считают, что Бар-Иохай, живший во II веке нашей эры, основал это движение.

Согласно преданию, именно в деревне Пкиин Бар-Иохай нашел убежище, спасаясь от преследования римлянами после иудейского восстания Бар-Кохбы в 131-135 годах нашей эры. Здесь же Бар-Иохай написал книгу "Зоар". Однако археологических подтверждений тому, что в Пкиине в те времена находилась еврейская община, до сих пор не было.

"Эти надписи очень важны для наших знаний о деревне Пкиин в римский и византийский периоды. … Никто не поспорит с письменным артефактом: в древности здесь была синагога", — цитирует издание инспектора Управления по делам древностей Израиля Йоава Лерера.

Работы проходили с прошлого года. Археологи провели консервацию развалин древнего поселения, скоро их смогут увидеть многочисленные туристы.