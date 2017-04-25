Настоятелю московской мечети грозят 3,5 года за оправдание терроризма

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Прокурор потребовал три с половиной года колонии для настоятеля московской мечети "Ярдям" шейха Махмуда Велитова по делу о публичном оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

"Прошу признать подсудимого Велитова виновным и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы", — сказал прокурор.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов произнес в одной из мечетей Москвы речь, "оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Согласно заключению экспертизы, в указанной речи содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности".

По версии защиты, в молитве о прощении грехов нет оправдания терроризма, а имама попросили прочесть молитву об убитом, не сообщив, что он являлся членом запрещенной организации. Подсудимый отрицает свою вину.