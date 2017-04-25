МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Православные христиане отмечают Радоницу – день поминовения усопших, которое совершается во вторник второй недели после Пасхи.

По мнению одних ученых слово "радоница" или "радуница" заимствовано у балтов: в литовском языке raudine означает "молитву за умерших с плачем и причитанием", а rauda — "плач с причитанием". Другие исследователи считают, что название Радуница — трансформировавшаяся калька с латинского Rosalia, "день роз" (название праздника поминовения мертвых).

Этот день был воспринят и переосмыслен Церковью, которая исповедует, что не только святые, но и все верующие не умирают, но живут во Христе, а он своим восстанием из мертвых победил смерть. Поэтому умершие христиане не перестают быть членами Церкви и сохраняют с ней и с остальными ее чадами реальное, живое общение.

"Церковный устав не предполагает совершения никаких отдельных заупокойных богослужений как минимум в период от Лазаревой субботы, в канун праздника входа Господня в Иерусалим, до вечера следующего воскресенья после Пасхи (Антипасха). Поскольку у верующих естественно возникает желание поделиться пасхальной радостью со своими усопшими, то для этого был выбран первый возможный для такого поминовения день – каковым оказывается вторник второй недели после Пасхи", — пояснил РИА Новости

В понедельник вечером и во вторник утром после богослужения совершается панихида пасхальным чином с молитвой о "прежде почивших православных христианах". По словам священнослужителя, добрым обычаем является "возможность посетить в этот или ближайший день кладбище, прибраться, навести порядок на могилках" и вместе с усопшими прославить воскресшего Христа", тем самым засвидетельствовав веру в действительность воскресения мертвых".

Впрочем, в последние годы многие посещают кладбища в сам праздник Пасхи, а не на Радоницу, как это обозначено в церковном уставе. Профессор отметил, что посещение кладбищ в сам день Пасхи – это совершенно новый обычай, возникший в годы хрущевских гонений, когда две трети храмов Русской православной церкви были закрыты советской властью. Однако религиозное чувство, по его словам, "подспудно искало выхода даже у людей нецерковных." Таким выходом оказалось посещение кладбищ в пасхальный день, чему власть не могла воспрепятстовать.

"Однако, что было оправданно тогда, в период гонений на Церковь и абсолютной нехватки храмов, никак нельзя считать оправданным в современную эпоху", — заметил представитель Церкви.