Клан Ротшильдов восстановит город библейского царя Ирода

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Фонд Ротшильдов и Корпорация Эдмунда де Ротшильда инвестируют более 100 миллионов шекелей в проект по реставрации древнего города Кесарии Палестинской, построенного царем Иродом Великим, сообщает издание Jewish Press.

"Археологи работают над реставрации древней гавани Кесарии и планируют начать раскопки в Национальном парке Кесарии", — говорится в сообщении.

Подробный план реставрации, как уточняет СМИ, представит на этой неделе управление древностей Израиля.

Кесария Палестинская основана примерно в IV веке до нашей эры. В 63 году до нашей эры римский полководец Помпей забирает его у иудеев. Спустя 33 года римляне возвращают его иудейскому царю Ироду Великому, который практически заново выстраивает город и называет его именем цезаря (кесаря — правителя Римской империи) Августа. Кесария была основным портом Палестины. Город часто упоминается в Новом Завете.