Президент Македонии получит премию за защиту православия

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Фонд единства православных народов (ФЕПН) в мае торжественно вручит президенту Республики Македония Георге Иванову премию имени патриарха Алексия II, ежегодно присуждаемую за утверждение и продвижение христианских ценностей в обществе, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе фонда.

Ранее фонд распространил информацию, что двумя другими лауреатами этой премии за 2016 год стали мэр Москвы Сергей Собянин и предстоятель Коптской церкви Египта Тавадрос II, носящий титул папы Александрийского и патриарха престола святого Марка в Африке и на Ближнем Востоке.

Премии фонда ежегодно присуждаются главам государств, правительств и парламентов, общественным лидерам и деятелям культуры за их вклад в упрочение духовных, экономических и политических связей государств, исторически формировавшихся в контексте православной традиции. Церемония награждения пройдет в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Награды ФЕПН за 2015 год получили президент Сербии Томислав Николич, патриарх Болгарский Неофит и спикер Госдумы РФ шестого созыва Сергей Нарышкин. По итогам 2014 года премии были присуждены патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну X, мэру Риги Нилу Ушакову и председателю Императорского православного палестинского общества Сергею Степашину. Сама премия была учреждена в 2001 году.