РПЦ: героев Первой мировой помянут 5 мая на Братском кладбище в Москве

МОСКВА, 24 апр РИА Новости. Панихида, на которой поименно произнесут имена всех похороненных на Братском кладбище в Москве героев Первой мировой войны, состоится в столице 5 мая, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" первый зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Историки, верующие и общественные деятели из числа жителей московского района Сокол выступили с инициативой создания федерального мемориала на территории Братского кладбища. Их поддержали в РПЦ. Кладбище открылось в 1915 году, на нем похоронено 18 тысяч человек. Сейчас на его месте находится Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны.

"Мы планируем провести 5 мая на Братском кладбище большую панихиду с поименным поминовением каждого похороненного на этом кладбище. Мы будем молиться за каждого, будут читаться списки всех 18 тысяч имен, они сохранились", — сказал Щипков.

Общественники и представители РПЦ надеются, что на территории парка появится первый в Москве музей, целиком посвященный Первой мировой войне. Щипков назвал появление музея "важным шагом, который поспособствует сохранению памяти" о героях войны. По его словам, жители района Сокол занимаются облагораживанием этого места в течение четверти века. Благодаря их стараниям, как отметил Щипков, "кладбище не было окончательно превращено в развлекательный парк культуры и отдыха, как это называлось при советской власти".