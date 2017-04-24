ВРНС: на месте единственного в РФ сражения Первой Мировой нужен памятник

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Места боевой славы русской армии в годы Первой мировой войны не увековечены, это касается, прежде всего, памятника на месте битвы при Гумбиннене, которая прошла на территории нынешней Калининградской области, заявил член Совета Калининградского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Черенков.

"Поставили памятники на Поклонной горе, в Калининграде поставили памятник, во многих городах поставили. Но места боевой славы русской императорской армии остались забыты", — сказал Черенков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Сражение при Гумбиннене было единственным в Первую мировую, которое проходило на территории современной РФ. Как считает Черенков, именно в этом месте "подвигом и кровью русского солдата" был совершен перелом в войне: Германия была вынуждена перебросить части из Франции на Восточный фронт и, тем самым, была предотвращена угроза захвата Парижа.

"Поле осталось забыто. На месте сражения не установлено ни одного памятника. Могилы наших солдат по большей части в советское время оказались заброшены. Осталось несколько крупных мемориалов, которые были сделаны еще немцами в 20-х годах XX века", — пояснил представитель ВРНС.

Он призвал заняться увековечиванием "конкретных людей, которые совершили конкретный подвиг" в преддверии столетней годовщины окончания войны – в 2018 году.

Битва при Гумбиннене считается первым сражением на восточном фронте войны. Она состоялась 20 августа 1914 года. Каждая из сторон – Россия и Германия – потеряла около десяти тысяч воинов.