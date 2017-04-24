Глава Совета раввинов: многие евреи покинут Францию, если выберут Ле Пен

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Крайне правые партии имеют большое влияние в ряде стран Европы, что показывают предварительные результаты первого тура президентских выборов во Франции, если Марин Ле Пен победит во втором туре, то многие евреи могут покинуть страну, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

"Сегодня ситуация во Франции, Голландии, Австрии и других странах Европы складывается таким образом, что крайне правые партии – это вторые по влиятельности силы. Они имеют большое влияние на государственную политику этих стран. Что касается положения евреев Франции в случае победы Ле Пен — я предполагаю, что очень многие из них покинут страну", — сказал Гольдшмидт.

Ранее в Совете раввинов Европы отмечали, что проживающие в странах Евросоюза евреи чувствуют сегодня угрозу своей безопасности — она исходит как от терроризма, так и политического радикализма.

Как ранее сообщала израильская газета "Гаарец" со ссылкой на данные профильного министерства, иммиграция евреев из Франции сократилась в первом квартале на 29%. Родина самой многочисленной еврейской общины Европы в позапрошлом году лидировала по числу мигрантов, которых принял Израиль, а по итогам прошлого — оказалась на третьем месте.