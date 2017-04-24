Католическая церковь"призвала к благоразумию" перед вторым туром во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Епископский синод во Франции в свете предстоящего второго тура выборов президента страны не называет имя "предпочтительного" кандидата, но призывает "строить более справедливое общество".

Как передает в ночь на понедельник газета Figaro , французский синод "не призывает голосовать за того или иного кандидата, но, обращая внимание на цель выборов, призывает каждого к благоразумию".

В коммюнике официального представителя французской католической церкви Оливье Рибадо Дюма, оказавшемся в распоряжении издания, содержится призыв "построить более справедливое, более разнообразное общество, обеспечивающее больше уважения каждому".

По данным МВД Франции после подсчета 36,6 миллиона бюллетеней (97,3%), основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов набирает 23,86% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,44%. Кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,95% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,61%.

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