Уровень насилия на почве антисемитизма в мире снизился на 12% в 2016 году

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр – РИА Новости, Мария Шустрова. Количество нападений на почве антисемитизма снизилось на 12% во всем мире, однако еврейские кладбища и мемориалы, не имеющие серьезной охраны, продолжают подвергаться нападкам, говорится в ежегодном докладе Центра Кантора, представленном в воскресенье в Тель-Авивском университете.

"Число случаев проявления антисемитизма с применением насилия в 2016 году снизилось на 12%, с 410 в 2015 году до 361… Также снизилось количество случаев нападений на частную и общественную собственность евреев, в то время как кладбища и мемориалы, не имеющие серьёзной охраны, продолжают подвергаться нападкам: были совершены нападения на почти 100 кладбищ и мемориалов", — говорится в докладе.

Исследователи также отметили, что практически невозможно бороться с нападениями одиночных фанатиков с применением холодного оружия, грузовиков и коктейлей Молотова из-за их непредсказуемости.

Особо успешно противостоят антисемитизму во Франции, где было отмечено снижение числа нападений и других форм проявления антисемитизма на 61%. В Бельгии было зафиксировано снижение на 60% всех форм проявлений антисемитизма, в Великобритании было зарегистрировано увеличение таких случаев на 11% в целом, но в то же время отмечено снижение на 13% случаев с применением насилия, а также сокращение на 11% случаев вандализма. В Германии, по оценке официальных источников, отмечается снижение с 740 случаев в 2015 году до 644 случаев в 2016 году. На Украине статистические показатели были самыми низкими за последнее время.

Исключением является Австралия, где отмечается повышение общего числа случаев на 10%, включая рост случаев вандализма и избиений на 36% и 33%. Кроме того, особую обеспокоенность экспертов вызвали США, где университетские кампусы продолжают быть очагами антисемитизма: отмечено увеличение случаев проявления ненависти к евреям на 45% во всех формах, особенно в виде травли и оскорблений.