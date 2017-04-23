Антисемиты в России перешли от действий к словам, показало исследование

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр – РИА Новости, Мария Шустрова. Случаи нападений на почве антисемитизма в России почти исчезли, однако в стране распространились антисемитские высказывания со стороны некоторых СМИ и общественных деятелей, говорится в ежегодном докладе Центра Кантора, представленном в воскресенье в Тель-Авивском университете.

"В России наиболее распространен антисемитизм в виде устных заявлений… Имели место несколько инцидентов с применением насилия, но основными источниками антисемитизма стали СМИ и общественные деятели. "Старая" антисемитская риторика очень проста: обвинять евреев во всех бедах и кризисах России, коммунистической революции 1917 года, распаде СССР в 1991 году", — говорится в докладе.

Вместе с тем эксперты отметили, что ненависть к евреям и другим меньшинствам все больше распространяется в интернете, в частности, в социальных сетях. Исследование Всемирного еврейского конгресса показало, что каждые 83 секунды в интернете по всему миру публикуется сообщение антисемитского характера (большинство в сети "Твиттер").

"Мы засвидетельствовали улучшения в инициативах крупных корпораций, таких как Google, Twitter, Youtube, Microsoft и Facebook, по регламентированию и введению ограничений в отношении выражения ненависти в социальных сетях. В то же время, к сожалению, методы противодействия "виртуальному антисемитизму" до сих пор не до конца отработаны", — заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.

Например, координатор ЕС по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбайн подписала так называемый "Общественный кодекс поведения" с крупнейшими интернет-компаниями касательно средств по выявлению антисемитских сообщений и незамедлительного их удаления из интернета в течение 24 часов. Однако к настоящему моменту удалось выполнить лишь около половины запланированной работы.