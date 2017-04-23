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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Центр Кантора: антисемитизм в Европе сменился ненавистью к мусульманам

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4421)
12:4223.04.2017
(обновлено: 16:43 24.04.2017)
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© РИА Новости . Сергей СтроителевПерейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока. Архивное фотоБеженцы с Ближнего Востока. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Строителев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр — РИА Новости, Мария Шустрова. Приток беженцев-мусульман в Европу отвлек на себя внимание ультраправых сил, поэтому в ЕС снизилось количество проявлений антисемитизма, но возрос уровень неприязни к мусульманам; об этом говорят данные, собранные за 2016 год Центром Кантора в Тель-Авиве.

Члены движения Талибан. Архивное фото
© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, File
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Доклад об уровне антисемитизма в современном мире презентуют в воскресенье в Тель-Авивском университете. Автор исследования — Центр Кантора, основное направление деятельности которого — академические исследования истории и жизни евреев Европы с момента окончания Второй мировой войны и до наших дней.

"Волна мигрантов в Европе отвлекла на себя внимание ультраправых сил от еврейских диаспор… Страх перед увеличением количества терактов сделал возможным выражение сочувствия к еврейским диаспорам и Израилю… А число нападений на места проживания мусульман в Германии увеличилось втрое (около 3 тысяч в 2016 году)", — отмечается в докладе.

Как отметил председатель совета Центра Кантора Арье Цукерман, несмотря на это, евреи по-прежнему остаются в "группе риска" и могут потенциально также подвергаться нападкам. Особенно значительно снизилось количество антисемитских проявлений во Франции, Бельгии и странах Бенилюкса. Во многом, по мнению эксперта, это связано с мерами безопасности, направленными на усиление охраны синагог и еврейских школ.

В свою очередь, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор подчеркнул, что приток иммигрантов в Европу также привел к усилению крайне правых и неонацистских движений, "что выразилось в проявлении насилия в отношении всех меньшинств, включая евреев".

Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
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Религия и мировоззрение
Комментарии
15 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Anchest
Ну а что хотели-то? Эмиграция в большом количестве противоестественна. Зря что ли люди веками делились по племенам? Это инстинкт, опознание "свой-чужой" на генетическом уровне. Из всех наций, наверное, только русские стараются адаптироваться под местное население и, вместе с тем, не забыть свои корни. Чурки же наоборот. У них в привычке все свои поступки объяснять фразой "а у нас так принято", тем самым подчёркивая, что местные законы их не колышат. Отсюда вывод: наплыв иноплеменцев рано или поздно вызовет социальный взрыв местного населения.
14:41
23.04.2017
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summersector
Арабы, с которых есть и пошел развиваться ислам, как многим ни показалось бы странным, одной с евреями группы, семитской. Поэтому всегда считал и считаю как таковое понятие "семитизм", как минимум некорректное. Пожалуй для этого определения в упоминаемом контексте противопоставления арабов и евреев, было бы правильнее употреблять понятие сионизм, и как противопоставление этому антисионизм !
13:40
23.04.2017
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