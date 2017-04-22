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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Похороните Ленина за плинтусом": из мавзолея в интернет

09:0022.04.2017
(обновлено: 09:01 22.04.2017)
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© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВыставка Миф о любимом вождеВыставка Миф о любимом вожде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Марина Борисова, Антон Скрипунов

Ежегодно 22 апреля ностальгирующие граждане возлагают цветы к мавзолею. Обычно это не возбуждает особых эмоций. Но не в этом году. За последние несколько дней спор на тему "Надо ли хоронить Ленина?" переместился в законодательную плоскость: депутаты Госдумы попытались подвести под захоронение тела Ленин юридическую базу. Но лидер думских коммунистов тут же назвал этот законопроект крупнейшей провокацией против российской государственности и призвал граждан "ответить на эту грубую антикоммунистическую вылазку массовым участием в мероприятиях КПРФ, посвященных дню рождения Владимира Ильича Ленина и 100-летию Великого Октября".

Смотришь на эти склоки и невольно думаешь: а чего ради, собственно, эти серьезные люди так горячатся? Пытаются восстановить историческую справедливость? Сомнительно. С этой целью настоящие баталии ведутся в кабинетах историков. Да только до них никому особо дела нет.

А между тем в столетнюю годовщину революции разговоров о мифах советского периода все больше. И слушая их приходишь к мысли, что мы на самом деле ничего толком не знаем о человеке, чье имя служило символом государства, которое выиграло Вторую мировую войну. Мифологизация Ленина началась еще при его жизни, а что в итоге?

© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУ мавзолея на Красной площади
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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У мавзолея на Красной площади

"Ленин в тебе и во мне"

"Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!" — под этим лозунгом прошла жизнь нескольких поколений советских людей. И если верить статистике, по которой у нас каждый четвертый – пенсионер, его еще многие помнят. И мавзолей, вроде как, всегда стоял на Красной площади. Мало кто задумывался о том, как когда и почему тело вождя решили увековечить таким странным для России способом.

Как известно, Ленин умер 21 января 2914 года. Последние годы жизни он тяжело болел и практически не принимал участия в управлении страной. Но пропагандистская машина уже работала. Стали появляться его популяризированные биографии — для рабочих, для крестьян, для детей, для стариков. В них Ильич представал средоточием всей мудрости веков, практически новым, пролетарским, мессией.

Максим Горький так прямо и писал: "Его личная жизнь такова, что в эпоху преобладания религиозных настроений Ленина сочли бы святым… Суровый реалист, хитроумный политик – Ленин постепенно становится легендарной личностью. Это хорошо".

С 1918 года начали массово печатать его портреты, выпускать грампластинки с его речами, снимать кинохронику с его участием и называть его именем города. И чем хуже становилось его здоровье, чем меньше он влиял на реальную политику, тем активнее насаждался миф о нем.

Еще при его жизни — в 1923 году — стали появляться "ленинские уголки": в школах, на заводах и в учреждениях выделялась специальная комната, в которой стоял бюст Ленина или висели его портреты и можно было изучить сборник цитат из его выступлений и почитать его биографию, с каждой новой редакцией все больше напоминающую жития христианских святых.

Выступавший по любому вопросу должен был подобрать нужные ленинские изречения и ими подтвердить свою правоту и верность линии партии. При этом никого не заботило, что изречения эти вырваны и контекста, а в художественных произведениях и воспоминаниях о Ленине полностью исчезли человеческие черты. Так еще при жизни он превращался в "мумию".

Красная площадь в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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Неупокоенный вождь: нужно ли убирать тело Ленина с Красной площади
Когда он умер, в первые дни единого мнения, что делать с телом, у его соратников не было. Его привезли в Москву, установили в Колонном зале Дома Союзов и собирались похоронить у Кремлевской стены. Но за три дня передумали. При этом ни воля покойного, ни просьбы его ближайших родственников никого не интересовали. Даже Петроград, просивший похоронить вождя революции в колыбели этой самой революции, не уважили — просто переименовали его  в Ленинград. В головах членов ЦК ВКП(б) уже сложилась формула нового ленинского культа: "Каждый член нашей партии есть частичка Ленина. Вся наша коммунистическая семья есть коллективное воплощение Ленина".

Они еще не решили законсервировать тело вождя, но уже начали создавать новую религию, в которой Владимиру Ульянову фактически отводилось роль "пролетарского Христа". Оставалось сделать один шаг, чтобы новая религия обрела свою главную святыню и место паломничества. И этот шаг по личной инициативе Сталина был сделан.

Фредди Крбгер отдыхает

Люди, которых с детского сада мучили песнями и стихами о Ленине, в школе — Ленинскими уроками и "линейками", а в институте — бесконечным конспектированием его "бессмертных трудов", с приходом перестройки и гласности с большим энтузиазмом включились в кампанию развенчания кумира.

© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка "Скульптуры, которых мы не видим" в Манеже
© РИА Новости . Илья Питалев
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Выставка "Скульптуры, которых мы не видим" в Манеже

 

Собственно, для людей религиозных — независимо от вероисповедания — он всегда был "исчадием ада" и "антихристом". Религиозный самиздат сохранил в памяти верующих ленинские директивы: "Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады… Мы должны именно теперь… дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий". И они не забыли.

А вот остальные в 80-е годы благодаря шквалу публикаций на пике газетного бума с удивлением стали открывать  для себя, что именно "самый человечный человек" был отцом-вдохновителем красного террора. "Необходимо провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов, белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь… Надо поощрять энергию и массовость террора…  Суд должен не устранить террор… а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и прикрас"… Или предложение "вешать под видом "зеленых" (мы потом на них свалим) чиновников, богачей, попов, кулаков, помещиков".

Интеллигенты обнаружили, что философ Бердяев называл Ленина "гением бранной речи", которой удостаивались не только враги, но и ближайшие соратники: "Всегда успеем взять говно в эксперты… Шваль и сволочь, не желающая предоставлять отчеты… Идиотка…дура (это о Розе Люксембург)". Оказывается на заседаниях "самого образованного" правительства он непрерывно матерился.

Правоверные коммунисты были шокированы тем, что для "вождя мирового пролетариата" священная для них формула "диктатура пролетариата" означала исключительно личную диктатуру вождя, и он этого даже не скрывал: "Речи о равенстве, свободе и демократии в нынешней обстановке — чепуха… Я уже в 1918 году указывал на необходимость единоначалия, необходимость признания диктаторских полномочий одного лица с точки зрения проведения советской идеи… Как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч воле одного… Волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и часто более необходим".

Но больше всех расстроились патриоты, когда с легкой руки писателя Солоухина в народе пошла гулять фраза, приписываемая создателю великого и могучего Советского Союза: "Пусть 90 % русского народа погибнет, лишь бы 10 % дожило до мировой революции".

Короче, вырванные из контекста цитаты вновь дали тот же результат, только с противоположным знаком: общество принялось с энтузиазмом развенчивать вчерашнего кумира, попутно "свергая" его памятники. Из "самого человечного человека" Ленин в общественном сознании надолго превратился в злодея почище Фредди Крюгера.

© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники общегородского субботника "За чистоту искусства" в парке "Музеон" в Москве
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Участники общегородского субботника "За чистоту искусства" в парке "Музеон" в Москве

Ленин — гриб?

В январе 1991 года в кабинет заведующей идеологией Ленинградского обкома партии постучались. Галина Баринова открыла, и в помещение ворвалась группа возмущенных пенсионеров. Они ругались, требовали "показать броневик", а под конец обескуражили партийную чиновницу вопросом: "Скажите, а правда, что Ленин — гриб?".

Накануне по телевидению показали передачу, где человек с серьезным лицом доказывал, что Владимир Ленин из-за чрезмерного употребления галлюциногенных грибов смог "предвидеть Октябрьскую революцию", а потом и сам стал грибом. Мистификация Сергея Курехина и Сергея Шолохова про Ленина-гриба и броневик-грибницу стала не менее легендарной, чем сам вождь пролетариата.

Тогда этот сюжет пошел на "ура". А что сейчас? В СМИ то и дело выходят статьи с заголовком "Школьники не знают кто такой Ленин". Варианты ответов, если верить газетам, молодежь предлагает разные: от президента России до мужа "хозяйки шоколадной фабрики".

Владимир Ильич Ленин произносит речь с трибуны на Красной площади в день празднования I-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости
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Ленин как денди: что говорит одежда о главном революционере России
Звучит парадоксально, если учитывать, что эта ничего не знающая о Ленине молодежь буквально окружена им. Загибаем пальцы: имя Ленина повсеместно встречается в топонимике, его обсуждают по телевизору, упоминают в анекдотах, памятники Ленину — как их ни сносили в 90-е — есть почти в каждом российском городе и т.д. Правда, те, мимо кого уроки истории не пронеслись столь стремительно, адекватно реагируют на расхожие атрибуты: кепку и картавую речь.

В итоге в разговоров об СССР символ мировой революции уходит на второй план: если речь заходит о "твердой руке" — на ум сразу приходит Сталин, об амбициозных и подчас необдуманных решениях — Хрущев с его кукурузой, о сокрушительных переменах всего и вся — Горбачев.

Российский журналист, писатель, литературный критик Лев Данилкин
© Радио Sputnik
Лев Данилкин: Ленин – это иероглиф, который может и должен быть разгадан
А что Ленин? О нем вспоминают лишь под новости про "декоммунизацию" в соседних странах или когда кто-то в очередной раз предлагает вынести его из мавзолея и наконец похоронить. В столетнюю годовщину революции это особенно бросается в глаза. Если все продолжится в том же духе, то лет через 20-30 вместо горячих дискуссий о том, кем он был — богоборцем или святым — останется лишь одна фотография, разлетевшаяся по всему интернету. На ней запечатлен памятник Ленину, снятый с постамента и поставленный на углу какого-то здания. На фото подпись: "Псс, парень, хочешь немного революции?"

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Религия и мировоззрение
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