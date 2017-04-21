Первые за сто лет раскопки Иерихона: что открылось российским археологам

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Российское историческое общество представило в пятницу издание "Византийский Иерихон. Раскопки спустя столетие", в которой подведены итоги первой за сто лет экспедиции археологов из РФ. Раскопки были ценны тем, что науке практически неизвестен раннесредневековый период библейского города.

Исследование проводилось на территории российского музейно-паркового комплекса (МПК РФ) в Иерихоне, который работает с 2011 года. Идея создать музей появилась еще в XIX веке у иеромонаха Иоасафа, который прибыл в Иерихон для создания русского "общежительного монастыря" для паломников. На деньги благотворительницы Елены Резниченковой он приобрел небольшой участок, который впоследствии назвали "иоасафовым". Археологические работы на нем начали проводить в конце 19-го столетия, однако в связи с началом Первой мировой войной их не удалось завершить.

© Фото : фото предоставлено Институтом археологии РАН Российский участок в Иерихоне. Фото конца XIX века © Фото : фото предоставлено Институтом археологии РАН Российский участок в Иерихоне. Фото конца XIX века

"Вообще, ученых сложно чем-то поразить. Но в данном случае нас больше всего поразило то, что эти раскопки вообще оказались возможными", — рассказывает автор сборника, руководитель экспедиции, завотделом археологии Московской Руси Института археологии РАН Леонид Беляев.

По его словам, исследовательская группа совершенно не верила, что сможет продолжить начатую в 19 веке работу. "Мы уже отчаялись кого-либо убедить в том, что нужно проводить археологические исследования на этом участке. И в последний день мы сидели на развалах и решили попробовать расчистить маленький кусочек с тессерами (кубики мозаики — ред.). … И вдруг тессеры сменили направление, стало понятно, что это не просто поле, а бордюр", — отметил ученый.

Исследователи сфотографировали фрагменты византийской мозаики. Находка, по сути, решила дальнейшую судьбу исследования — ученым разрешили осуществить полномасштабные раскопки.

© Фото : фото предоставлено Институтом археологии РАН Раскопки на территории МПК РФ в Иерихоне © Фото : фото предоставлено Институтом археологии РАН Раскопки на территории МПК РФ в Иерихоне

Наследие византийцев и арабов

Сами раскопки еще продолжаются, несмотря на то, что книга о них издана. Исследование проводится совместно с палестинцами, которые предоставляют рабочую силу. "Хотя надо признаться, что все таки профессиональные полевые археологи из России гораздо лучше работают, они гораздо эффективнее", — пояснил Беляев. Он уточнил, что все найденные артефакты принадлежат народам, населяющим Святую Землю.

Ученые исследовали византийский культурный слой, сформировавшийся в V-VII веках. Именно в этот период наблюдается бурное строительство православных храмов на Святой Земле.

© Фото : фото предоставлено Институтом археологии РАН Напольная мозаика византийского периода в Иерихоне © Фото : фото предоставлено Институтом археологии РАН Напольная мозаика византийского периода в Иерихоне

Вокруг Иерихона находится иудейская пустыня. В ней в период византийского владычества селились многочисленные монахи. Некоторые монастыри сохранились до сих пор, например — обитель Герасима Иорданского и монастырь Искушения Иисуса Христа.

Российские археологи обнаружили доказательства присутствия в Иерихоне не только византийцев, но и арабов. Они, согласно хроникам, завоевали Палестину в VII веке. Сразу после взятия ими Иерихона, город заселили иудеи, что подтвердили раскопки.

Монеты разных эпох были обнаружены в ходе исследований. В частности — времен правления иудейской династии Хасмонеев (I век до нашей эры), селевкидов, римлян, византийцев, арабов.

Библейское дерево

Русский монах Иоасаф не просто так купил определенный участок. На нем находится знаменитое фикусовое дерево вида сикомора. На него, как гласит евангельская история, залез сборщик налогов (мытарь) Закхей, чтобы лучше увидеть Иисуса. Евангелист Лука пишет, что Христос издалека заметил мытаря и сказал: "Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в дом". В качестве места поклонения дерево, по словам российских ученых, упоминается еще в IV веке.

"Сейчас в городе минимум две одноименные реликвии. Одна, на участке греческого монастыря пророка Елисея, следуя традиции средневековых паломничеств, предлагает вниманию пилигримов засохший ствол. История появления "греческого" дерева не до конца ясна, хотя известно, что монастырь, сложившийся вокруг него, появился только в конце XIX века", — говорится в российском исследовании. "Другая мемория (памятная запись — ред.) — вполне жизнеспособное, хотя и довольно старое дерево на участке МПК РФ", — уточняют ученые.

В начале 2000-х российские ботаники провели дендрологическую экспертизу и выяснили, что растущее на территории музея дерево является прямым преемником той самой евангельской смоковницы. Стоит отметить, что средняя продолжительность фикусов-сикомор, по одной из версий, составляет примерно 300 лет. Другая точка зрения гласит о 800-1000 лет.

© Фото : фото предоставлено Институтом археологии РАН Сотрудница экспедиционной группы расчищает мозаичный пол в Иерихоне © Фото : фото предоставлено Институтом археологии РАН Сотрудница экспедиционной группы расчищает мозаичный пол в Иерихоне

Самый древний город

Иерихон считается одним из самых древнейших городов на земле. Местные, в свою очередь, называют его самым жарким — летом температура, по их словам, поднимается в среднем до 60 градусов.

Город известен, прежде всего, по библейскому рассказу о том, как был завоеван евреями, пришедшим из Египта в Землю Обетованную. Иерихон считался в то время самым неприступным городом. Иудеи на седьмой день осады семикратно обошли его стены в сопровождении священников, которые дули в богослужебные трубы. Согласно Библии, в этот момент окружавшая город стена обрушилась, а войско смогло его захватить.

Первые поселения на территории современного Иерихона появились более 10 тысяч лет назад. Первые археологические исследования города начали проводить во второй половине XIX века.

Беляев отмечает, что все крупные мировые державы имеют свои научные представительства на Святой Земле. "Одна Россия не имеет там своего постоянного археологического присутствия", — сетует он. Ученый надеется, что исследование Иерихона приведет "к великолепному зданию российского археологического института на Святой Земле". "Молодежь будет изучать для России Святую Землю не по чужим книгам", — надеется исследователь.