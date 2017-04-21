Рыбники предложили патриарху не выселять ВНИИРО, а стать его покровителем

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Организации рыбной отрасли попросили патриарха Московского и всея Руси Кирилла не выселять Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) из здания в Москве и стать его покровителем, говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Ранее патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря обратилось в суд с просьбой вернуть Русской православной церкви здание ВНИИРО, перестроенное в советские годы из храма Воздвижения Честного Креста Господня.

"Святейший Владыка, просим Вас взять под личное покровительство Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии и не допустить его выселения из здания на улице Верхняя Красносельская, дом 17. Положительное решение этого вопроса может стать образцом мира и согласия во взаимодействии церкви и государства", – говорится в письме.

Обращение к главе Русской православной церкви подписали председатели Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров, Росрыбколхозсоюза, Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, общественного совета Росрыболовства, Российского профсоюза работников рыбного хозяйства, Совета ветеранов рыбного хозяйства.

При этом подписавшие письмо отмечают, что действия представителей патриаршего подворья московского Алексеевского монастыря могут привести к разрушению известной на весь мир научной организации и могут привести к репутационным потерям для Московского патриархата. "Любые мероприятия, связанные с вычленением имущества религиозного назначения и передачей здания, приведут к прекращению исследований, что повлечёт катастрофические потери для отраслевых организаций, то есть для сотен тысяч работников", – отметили представители отрасли.

Как уточняется в документе, во ВНИИРО трудится около 500 специалистов, годами создававших лабораторные и аквариальные комплексы, стоимость которых составляет сотни миллионов рублей. При этом наиболее ценное оборудование, расположенное на цокольном и первом этажах, не подлежит перемещению.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2016 года признал решение Росимущества незаконным и обязал ведомство принять новое решение о передаче в безвозмездное пользование РПЦ двух спорных зданий в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу. Решение арбитража Москвы вступило в силу в январе, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы, поданные на него ФГУП ВНИИРО, Росрыболовством, ГУ МВД России по городу Москве и Росимуществом.

В настоящее время решение суда об удовлетворении заявленных патриаршим подворьем требований оставлено в силе судом апелляционной инстанции, Росимущество, ВНИИРО и Росрыболовство направили кассационные жалобы.