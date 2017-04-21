Выпускные балы отменили в Ингушетии из-за Рамадана

НАЛЬЧИК, 21 апр — РИА Новости. Выпускные балы в школах Ингушетии в текущем году не будут проводиться из-за того, что они выпадают на священный для мусульман месяц Рамадан, сообщает региональное министерство образования.

"В связи с наступлением 26 мая священного месяца Рамадан выпускные балы проводиться не будут", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что проведение "последнего звонка" запланировано на 24 мая.

Месяц Рамадан (по-арабски "благословенный") является одним из самых почетных у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Приверженцы ислама в течение тридцати дней с первых лучей солнца до его заката соблюдают пост, воздерживаясь от еды, питья и всех мирских забот, и сосредотачиваясь на служении Создателю. В этом году он продлится с 26 мая по 25 июня.