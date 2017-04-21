Евросоюз выступил в защиту российского отделения "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Члены организации "Свидетели Иеговы" должны беспрепятственно пользоваться правом на свободу собраний, заявила Европейская служба внешних связей, отвечающая за внешнюю политику Евросоюза.

"Свидетели Иеговы, как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний без вмешательства, как это гарантируется Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека", — говорится в заявлении ЕС.

Ранее Верховный суд признал экстремистской деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу. Также суд конфисковал имущество центра. Центр "Свидетелей Иеговы" может обжаловать это решение. Если он подаст жалобу, постановление о запрете пока не вступит в законную силу. Однако ранее Минюст уже приостановил работу центра до окончательного разрешения спора в суде.

Представители "Свидетелей Иеговы" заявили журналистам, что намерены обжаловать решение российского суда в ЕСПЧ.