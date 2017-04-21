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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

РПЦ может отказаться отпевать Ленина, если его решат похоронить

12:5621.04.2017
(обновлено: 13:02 21.04.2017)
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© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМавзолей В.И. ЛенинаМавзолей В.И. Ленина
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Мария Шустрова. Хотя Ленин был крещен и при жизни не отлучался от Церкви, в случае, если будет принято решение о его погребении, и родные пожелают похоронить вождя по православному обряду, священноначалие может им в этом отказать, заявил в пятницу РИА Новости ведущий интернет — проекта "Батюшка онлайн" иеромонах Макарий (Маркиш).

Мавзолей В. Ленина на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Самарин
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Депутаты внесли в Госдуму законопроект о захоронении Ленина
Ранее стало известно, что внесенный накануне в Госдуму представителями ЛДПР и "Единой России" законопроект о перезахоронении тела Ленина был позднее отозван. Вместе с тем, согласно последнему исследованию всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 60% россиян говорят о необходимости захоронить тело вождя, причем половина из них считает, что это нужно сделать немедленно.

Ленин сам отлучил себя от Церкви

"Одно дело — общенациональный и общегосударственный консенсус относительно самого факта захоронения. Это действительно исторический и государственный акт… А дальше сам чин похорон делается более индивидуальным. Здесь уже слово принадлежит родственникам", — сказал иеромонах Макарий.

По его словам, для похорон нужно будет найти каких-то людей, которые смогут взять на себя ответственность решать, как будет погребено тело вождя. С одной стороны, Церковь не запрещает кремацию, хотя не рекомендует ее. В случае же, если родня решит похоронить Ульянова по православному обряду, то окончательное решение по этому вопросу будет принимать священноначалие РПЦ.

Собеседник агентства пояснил, что бывают формальные ограничения, согласно которым Церковь вынуждена отказать в отпевании, например, если умер мусульманин или отлученный от РПЦ человек, так и не вернувшийся в лоно православия до конца жизни (Лев Толстой). "Здесь же мы не видим таких границ, поэтому решение будет принято формально, исходя из фактов его (Ленина — ред.) жизни, исторических соображений и суждения близких", — подчеркнул священнослужитель.

"Может быть, священноначалие придет к выводу, что по образу жизни и действиям этот человек себя от Церкви отлучил… Если бы я решал этот вопрос, то настоял бы на том, чтобы не дать ему церковного погребения по фактам его жизни. Но это только мое личное суждение, не более того", — заключил собеседник агентства.

Официальная позиция РПЦ

Забальзамированное тело В.И. Ленина
© РИА Новости . Олег Ласточкин
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Митрополит Иларион: Ленина нужно было похоронить еще в 1991 году
Позиция Русской православной церкви относительно вопроса о том, хоронить ли Ленина, уже сформулирована и остается неизменной: хоронить. При этом в Церкви настаивают, что следует сначала дождаться согласия в обществе.

"Никто не заинтересован сейчас в том, чтобы разбередить старые раны, чтобы взбудоражить наше общество, чтобы спровоцировать раскол. Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века (момент распада СССР — ред.)… Если этого не сделали тогда, то сейчас нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие", — говорит председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

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Религия и мировоззрение
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