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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Свидетели Иеговы" против Минюста: когда будет поставлена точка

09:0021.04.2017
(обновлено: 09:49 21.04.2017)
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© Fotolia / robypangyБиблия Свидетелей Иеговы. Архивное фотоБиблия Свидетелей Иеговы. Архивное фото
© Fotolia / robypangy

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Этот вердикт может стать первым шагом к запрету "Свидетелей Иеговы" на все территории РФ", — писали СМИ в 2011 году. Мировой суд Когалыма осудил Наталью Подложевич за то, что она запретила врачам переливать кровь своему 5-летнему сыну. Врачи пытались спасти Сережу Подложевича, но не имели на это полномочий.

Заголовки оказались пророческими. Спустя шесть лет Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу. Центр "Свидетелей Иеговы" может обжаловать это решение в апелляционной инстанции, в случае подачи жалобы постановление о запрете организации пока не вступит в законную силу.

© РИА Новости . Алексей Куденко
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"Свидетели Иеговы" обжалуют решение Верховного суда о запрете организации
Если решение суда вступит в силу, то членов "Свидетелей Иеговы" могут привлекать к ответственности за экстремизм по части 2 статьи 282.2 УК РФ "участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Таким образом, адептам "свидетелей Иеговы" может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Вместе с головным центром ликвидируются 395 организаций, входящих в его структуру. Из них восемь отделений привлекались к ответственности за экстремизм. "Свидетели Иеговы" отмечают, что решение суда напрямую затрагивает около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций в России, а также касается всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч последователей этого религиозного движения.

В ходе процесса стало известно, что Минюст, в частности, вменяет "Свидетелям Иеговы" в вину отказ от переливания крови. Ведомство также убеждено, деятельность "Свидетелей Иеговы" порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности. По решению российских судов 95 брошюр организации признаны экстремистскими.

Кровавое табу

История Сережи Подложевича была не единственной широко обсуждавшейся в СМИ. В 2010 году врачи боролись как в суде, так и на операционном столе за жизнь 10-летнего Вани Орлуковича из Москвы. Его сбила машина, требовалось переливание крови, но мама ребенка категорически отказалась давать согласие на операцию. Медики все-таки добились права перелить кровь мальчику, но, увы, столь драгоценное в таких случаях время было упущено.

Верховный суд. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Верховный суд конфисковал имущество "Свидетелей Иеговы"
"Я думаю, что он умер не из-за этого, а из-за тяжёлой черепно-мозговой травмы. Вряд ли его могли б спасти", — говорила тогда Людмила Орлукович.

"Свидетели Иеговы" убеждены, что "ясное повеление" не переливать кровь содержится в Библии. В качестве аргумента они приводят, например, следующую цитату из ветхозаветной книги Бытия: "Только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте".

Оказывается, запрет на переливание крови у "Свидетелей Иеговы" существовал не всегда. В 1945 году его лишь начали осуждать, хотя 20 годами ранее все было наоборот — переливание крови поощрялось руководством организации. Лишь в 1961 году донорство табуируется. За это адепту "Свидетелей Иеговы" грозит изгнание из секты.

"Если гражданин отказывается от медицинской процедуры по своей собственной воле, то это одно. А если организация запрещает (в данном случае именно это), то это другое. Особенно страшна ситуация когда речь идет о детях, ведь очевидно, что выбор за него делает секта. Цена этому — жизнь ребенка", — пояснил РИА Новости президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте Александр Дворкин.

В чем экстремизм

По словам сектоведа Дворкина, у "Свидетелей Иеговы есть запрет голосовать и быть избранным. "Есть также запрет на службу в армии, запрет на отмечание всех праздников, — государственных, личных, общественных, религиозных и т.д. — запрет на приветствие гимна и флага своей страны", — добавил он.

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией
Запрет на голосование и избрание он считает серьезным. Ведь, по его словам, это означает, что организация "не признает конституционного строя страны".

Государство, как отметил Дворкин, не имеет права определять, как и во что верить, это не входит в сферу его обязанностей. В случае с решением суда речь идет не о запрете веры, как об этом говорят сами иеговисты, о статусе религиозно организации. "Иными словами — может ли существовать в стране организация, которая фактически не признает ее конституционного строя. Во всяком случае, должна ли такая она получать привилегированный безналоговый статус?" — задается вопросом эксперт.

В свою очередь член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте Роман Силантьев отмечает, что были случаи, когда адепты секты не просто сами не голосовали, "но еще ходили в день выборов по квартирам и отговаривали голосовать". Помимо этого организация, по его мнению, очень агрессивно настроена к представителям других религиозных течений.

"Экстремистская деятельность может быть двух типов: направленная вовне и вовнутрь. Деструктивная организация может издеваться над собственными членами и призывать к враждебным действиям в отношении других людей. У Свидетелей Иеговы были оба типа такой деятельности", — считает Силантьев.

Тяжба не окончена

Практически сразу после приговора, представители "Свидетелей Иеговы" заявили, что хотят обжаловать судебное решение. В ходе процесса адвокаты организации утверждали, что, например, отказ от переливания крови не является экстремизмом — такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет. Верующие уже начали готовить апелляционную жалобу, которая должна быть рассмотрена Президиумом ВС РФ в течение месяца. А вот следующий за ним этап достаточно известен.

Министерство Юстиции России. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Минюст обвинил "Свидетелей Иеговы" в нанесении вреда здоровью
"Если они проигрывают в Президиуме Верховного суда, то тогда они идут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и там они практически наверняка выигрывают, потому что основания для запрета просто ничтожны", — полагает член президентского Совета при по развитию гражданского общества и правам человека, директор Информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский.

Запреты ВС РФ, как считает эксперт, были вынесены на следующем основании: "Свидетели Иеговы" в своем вероучении, в своих проповедях, в своих текстах утверждают, что их вера лучше всех, она правильная, а остальные — неправильные. Если это перевести на язык российского законодательства, то получится, что речь идет о провозглашении религиозного превосходства, а это прямой путь к межрелигиозной розни.

Впрочем, в ЕСПЧ могут посчитать иначе, прецеденты были. Судя по всему, новостные сообщения из залов суда про судьбу иеговистов в России еще долго будут сотрясать информационное пространство.

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Религия и мировоззрение
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