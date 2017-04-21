СПЧ считает основания для запрета "Свидетелей Иеговы" ничтожными

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наверняка встанет на сторону "Управленческого центра Свидетелей Иеговы", деятельность которого признал экстремистской Верховный суд (ВС) России, считает член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, директор Информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский.

Верховный суд признал экстремистской деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу. Также суд конфисковал имущество центра. Центр "Свидетелей Иеговы" может обжаловать это решение. Если он подаст жалобу, постановление о запрете пока не вступит в законную силу. Однако ранее Минюст уже приостановил работу центра до окончательного разрешения спора в суде. Представители организации заявили журналистам, что намерены обжаловать решение российского суда в ЕСПЧ. По словам Верховского, по закону они должны сначала обратиться в президиум ВС РФ.

"Если они проигрывают в президиуме Верховного суда, то тогда они идут в ЕСПЧ и там они практически наверняка выигрывают, потому что основания для запрета просто ничтожны… Там основание ровно одно: организация должна быть запрещена по той причине, что у нее были запрещены до этого несколько региональных (организаций) и целый ряд материалов. А они все равно продолжали распространять те же самые идеи – пусть даже в других материалах, – несмотря на запрет", — полагает Верховский.

Запреты ВС РФ, как считает эксперт, были вынесены на одном и том же основании: "Свидетели Иеговы" в своем вероучении, в своих проповедях, в своих текстах "утверждают, что их вера лучше всех, она правильная, а остальные – неправильные".

"В терминах нашего законодательства это утверждение религиозного превосходства. Такого рода обвинение никак не может состояться в Европейском суде по правам человека", — полагает эксперт.