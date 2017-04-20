На Украине выросло число преступлений по национальным и религиозным мотивам

Храм в честь иконы Божией Матери Утоли моя печали в городе Николаев Львовской области после поджога

Храм в честь иконы Божией Матери Утоли моя печали в городе Николаев Львовской области после поджога

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Число преступлений на почве расовой, религиозной и национальной ненависти неуклонно растет на Украине, только за минувшие три месяца было возбуждено 25 уголовных дел, говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос украинского телеканала "112".

"Согласно официальным данным, по статье 161 Уголовного Кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национально принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и др) за три месяца 2017 года было зарегистрировано 25 уголовных производств. Одно из них было закрыто по статье 284 Уголовно-процессуального Кодекса (закрытие уголовного производства), одно – направлено в суд", — говорится в сообщении.

Помимо этого, за минувшие три месяца было начато три уголовных производства по статье 178 (повреждение религиозных сооружений или культовых домов), два уголовных производства по статье 179 (Осквернение или уничтожение религиозных святынь).

"За 2016 г. было зарегистрировано 77 преступлений, совершенных по мотивам расовой или религиозной нетерпимости. Из них 19 закрыты по статье 284, направлено в суд — 21. В 2015 году таких преступлений было зарегистрировано 60, 17 закрыты, а 6 — направлены в суд. В 2014 году преступлений, совершенных на расовой почве было зарегистрировано 47, 14 закрыты и 14 — направлены в суд", — приводит телеканал официальные данные.

Ранее стало известно, что в Израиле скончался раввин Мендл Дайч, зверски избитый в октябре прошлого года в Житомире. Российские евреи выразили соболезнования его семье.