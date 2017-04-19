Казаки объявили войну "греху в интернете", объединившись в кибердружины

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Шустрова Мария. Боитесь подпускать детей к компьютеру и мечтаете о безопасном интернете? Ведь чего только нет сейчас в виртуальном мире — детская порнография, "группы смерти", рассчитанные даже на самых маленьких, наркотики, вербовщики в террористические организации. Но нашлись добровольцы, готовые встать на защиту вас и ваших близких в интернет-пространстве. Казаки, издревле защищавшие рубежи России, в XXI веке объединились в кибердружины и объявили войну запрещенному контенту.

Подготовка кибердружины

Студенты первого казачьего университета (Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского — ред.) решили заняться поиском злоумышленников в интернете еще в ноябре 2016 года. Тогда между университетом и Лигой безопасного интернета (общественная организация — ред.) был заключен договор о сотрудничестве, в рамках которого казаков начали обучать.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе университета, запрещенный контент разделяется на четыре части — детская порнография, продажа наркотиков, призывы к экстремизму и склонение к суициду. За первые месяцы работы киберказаки нашли около 200 уникальных (прежде не найденных — ред.) ссылок, содержащих информацию о распространении наркотиков. Все находки были направлены на рассмотрение Роскомнадзора.

Борьбой со злоумышленниками в интернете вскоре заинтересовались в региональных войсковых казачьих обществах и казачьих общественных организациях. На прошлой неделе в Москве был заключен договор о создании межрегиональной "Ассоциации казачьих молодежных кибердружин". Теперь уже обученные казаки смогут делиться опытом и информацией с новобранцами. Кроме того, активисты Ассоциации будут проводить уроки безопасного интернета для учащихся школ, входящих в кластер непрерывного казачьего образования.

И если до этого "интернет-войска" действовали на общественных началах, то статус новой организации будет закреплен юридически.

Благословение на борьбу с "кибер-дьяволом"

Казачью инициативу поддержали в Русской православной церкви. Духовник первого казачьего вуза священник Тимофей Чайкин передал кибердружинникам благословение на борьбу с "кибер-дьяволом" председателя Синодального комитета по казачеству митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

"Враг рода человеческого — дьявол имеет, к огромному сожалению, силу, хитрость и ловкость управлять людьми, настраивать человеческий ум и сердце, особенно молодое, на то, чтобы противостоять добру, привнести зло… Ежедневно мы обращается к Богу, чтобы он помог нам в жизни, в интернет-пространстве победить то зло, которое присутствует рядом с нами", — сказал Чайкин.

Он также пожелал казакам "содержательно противостоять "группам смерти", навязываемому безверию, опустошенности, иному негативному контенту, быть духовно сильным в сопротивлении греху в соцсетях". "Примечательно, что в роли этих воинов выступают именно молодые казаки, испокон веков стоявших за Отечество и веру православную", — заключил священник.