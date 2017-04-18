В ГД внесен законопроект об объявлении выходным понедельника после Пасхи

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести в РФ дополнительный выходной — день, следующий за праздником Пасхи, сообщает пресс-служба одного из авторов законопроекта Ярослава Нилова.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления ежегодного нерабочего дня в понедельник после воскресного дня религиозного праздника Воскресения Христова" разработан в целях законодательного закрепления установления нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника", — говорится в пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА Новости.

По данным экспертов, большая часть населения РФ (по социологическим опросам до 85%) отмечает Пасху, пишут авторы инициативы.

"Установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры", — полагают парламентарии.

По их мнению, "введение праздника Светлого пасхального понедельника позволит не только создать условия для удовлетворения религиозных чувств и потребностей верующих граждан, но высвободит время для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых в весенний период".

В ЛДПР также подчеркивают, что во многих странах Западной Европы понедельник, следующий за днем Воскресения Христова, является выходным днем.