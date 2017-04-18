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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Представитель РПЦ: претензии музейщиков к Церкви зачастую обоснованы

18:0218.04.2017
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В музее фресок Дионисия на территории Ферапонтова Белозерского Богородице-Рождественского монастыря
© РИА Новости. Артем Житенев
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мария Шустрова. Непонимание и неприятие музейным сообществом требований Русской православной церкви о передаче ей памятников культуры зачастую обоснованы, заявил во вторник председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Это связано с неподготовленностью Церкви ко многим процессам, например, к принятию на сохранение святынь, оборудованию храмов соответствующего уровня сигнализацией и температурно-влажностным режимом", — сказал Калинин.

По его словам, сегодня Церковь старается исправить ситуацию, готовит необходимые кадры и привлекает к работе как можно больше профессионалов.

Уникальный консенсус

Вид на Спасо-Андроников монастырь в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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В качестве примера удачного сотрудничества священнослужитель привел ситуацию, сложившуюся вокруг Спасо-Андроникова монастыря. Он отметил, что сегодня представители музея Андрея Рублева и РПЦ, пришли "к уникальному консенсусу": некогда действующие храмы обители должны снова открыться для прихожан. При этом они будут оставаться частью экспозиции музея: появится "атмосфера искусства в живом храме".

Также Калинин указал на необходимость создания при каждой епархии хотя бы одного древлехранилища. Многие церковные предметы не могут использоваться в повседневной богослужебной практике в силу своей ветхости или особой ценности, поэтому их нужно разместить в церковном музее. При этом важно, чтобы доступ к святыням имели не только служители РПЦ и верующие, но и все желающие.

Возмутительная самодеятельность

Церковное имущество должно быть возвращено владельцу, так как без этого не состоится общенародное покаяние, уверен директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева Арсений Миронов. Но этот процесс должен быть разумным, подчеркнул ученый.

Он привел в пример случай, когда от сотрудников его института потребовали покинуть здание, так как РПЦ заявила на него свои права. "Оказалось, что одному из иерархов Церкви подсунули эту идею. Мы написали патриарху письмо, где пояснили, что здание никогда не было храмом, в нем всегда размещались светские учреждения. Отец Леонид Калинин нам тогда тоже помог. В итоге вопрос был снят. Это был нормальный диалог", — рассказал Миронов.

Фрагмент национального заповедника Херсонес Таврический. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В свою очередь, Калинин пояснил, что часто общины действуют без благословения. Он также припомнил "еще более возмутительный случай", когда настоятель храма в Херсонесе потребовал полностью передать Церкви весь музейный комплекс. Это вызвало шок у музейной общественности, не понимавшей, с какой стати нужно передавать православным множество зданий, никогда не относившихся к Церкви и даже построенных в дохристианский период.

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь
© РИА Новости. Сергей Ермохин
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"Такая самодеятельность, к сожалению, присутствует. Мы разрабатываем определенные меры, как с этим бороться. Такие вещи должны согласовываться на уровне не епархиального начальства, а высшего церковного руководства", — полагает священник.

Он заверил, что в скором времени "никакой самодеятельности на местах не будет". Кроме того, если Церковь "будет брать на себя ответственность, создавать соответствующие механизмы, обеспечивать необходимые условия", то и вопросы передачи и реставрации начнут решаться "без конфликтов с профессиональным сообществом, но в тесном сотрудничестве с ним".

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Религия и мировоззрение
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